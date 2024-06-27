職籃合併》選秀該怎辦還未定案？陳建州：7/3體測會如期舉行

陳建州。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG、T1昨晚拋出震撼彈，11支球隊達成共識，未來將走向合併，只是兩聯盟原本的選秀會相關日程已定，接下來該怎麼處理，今天PLG副會長陳建州提出看法，他表示，7月3日的體測會將如期舉行。

陳建州今天發文表示，相信球迷朋友都關注著台灣籃球接下來的發展，但所有的事情都必須等到11隊的球團代表開會才會比較明朗。目前感到最無所適從的就是已經報名參加選秀的選手們以及他們的家人還有經紀公司，所有人都在擔心是否會影響到原訂的行程。

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由於PLG原定在7月3日舉行新秀體測會，並於7月10日舉辦選秀會，但目前選秀會該如何舉行、順位該怎麼決定還得等各隊開會舉行。

不過，陳建州認為，7月3日的體測會應該還是會如期舉行，「因為報名的選手已經為了這一天做了許多準備，包括他們的體能狀況、控制飲食以及個人的時間安排（因為有許多選手也有挑戰海外聯盟的機會）。所以如果延期的話，對這些選手確實也不公平，而且沒有一個確定的時間，球員很難調整到最佳狀態，在體測會上有最好的表現，因為這關係到他們的未來，而且很有可能會因為這一天的表現，而決定了他們是否能被職業隊相中成為真正的職業選手。」

陳建州強調，7月3日體測會一定會如期舉行，「但是我們廣邀各個聯盟、各球隊的代表和教練團一起來看看孩子們的表現。至於選秀會的日期和運作方式最終會如何調整，就等待11隊的球團會議後作出決定！7/3 歡迎各個聯盟、各個球團一起來看看孩子們的表現。」

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