MLB》遭大谷翔平首局開轟 前韓職三冠王強投：他讓我付出代價

大谷翔平。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平首局首打席開轟，幫助道奇隊以4比0完封白襪，道奇收下4連勝。而被大谷敲全壘打的白襪先發投手費迪（Erick Fedde）則表示，不想開賽就讓打者上壘，卻他讓付出代價。

擔任開路先鋒的大谷翔平，首局首打席纏鬥到滿球數後，逮中一顆90.9英里的卡特球，擊出右外野陽春砲。大谷這一轟的擊球初速為113.9英里（約183.3）、飛行距離為437英尺（約133.2公尺）。

請繼續往下閱讀...

大谷連兩天首局首打席開轟，近期連10場進帳成為道奇隊史最佳紀錄。大谷首局開轟也中斷費迪在自家主場連19.1局無失分的紀錄。

大谷全場2打數1安就是陽春砲，選到2次保送，賽後打擊率為3成22仍暫居大聯盟打擊王，並以25轟獨居國家聯盟全壘打王，整體攻擊指數（OPS）1.045排全大聯盟第二高。

費迪。（今日美國）

「事實是當你投球的時候，你盡量不去想那些事情。」費迪受訪談到大谷的連續打點紀錄時說，「帶著一個比賽計畫，努力去執行。在大多的情況下，這是一個奇怪的狀況，當你開賽後的球數來到2好3壞滿球數，OK，這是開路先鋒的打者，我不打算讓他上壘，然而他有很大的力量，所以（他）讓我付出代價。」

曾在2017年至2022年效力國民隊的費迪，他當時合計出賽102場有88場先發，防禦率高達5.41。費迪去年在南韓職棒勇奪投手三冠王，單季豪取20勝，季後以2年1500萬美元加盟白襪、重回大聯盟賽場。

費迪此戰6局失4分吞敗，本季17場先發，戰績5勝3敗、防禦率3.23，每局被上壘率僅1.14。費迪今年在主場7場先發，拿到4勝1敗、防禦率僅1.64。白襪投手教練卡茨（Ethan Katz）讚賞費迪，「我們相信他在這裡非常成功，他顯然證明每個人都是對的，他可以成為棒球界頂尖投手之一。」

白襪輸球後吞4連敗，目前以21勝61敗、勝率2成56排全大聯盟最糟。

"THE MARVELOUS ONE. SHOHEI OHTANI HAS DONE IT AGAIN." pic.twitter.com/1nu7z46RmP — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） June 27, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法