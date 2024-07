MLB》遭大谷翔平首局開轟 前韓職三冠王強投：他讓我付出代價

大谷翔平。(今日美國)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平首局首打席開轟,幫助道奇隊以4比0完封白襪,道奇收下4連勝。而被大谷敲全壘打的白襪先發投手費迪(Erick Fedde)則表示,不想開賽就讓打者上壘,卻他讓付出代價。

擔任開路先鋒的大谷翔平,首局首打席纏鬥到滿球數後,逮中一顆90.9英里的卡特球,擊出右外野陽春砲。大谷這一轟的擊球初速為113.9英里(約183.3)、飛行距離為437英尺(約133.2公尺)。

大谷連兩天首局首打席開轟,近期連10場進帳成為道奇隊史最佳紀錄。大谷首局開轟也中斷費迪在自家主場連19.1局無失分的紀錄。

大谷全場2打數1安就是陽春砲,選到2次保送,賽後打擊率為3成22仍暫居大聯盟打擊王,並以25轟獨居國家聯盟全壘打王,整體攻擊指數(OPS)1.045排全大聯盟第二高。

費迪。(今日美國)

「事實是當你投球的時候,你盡量不去想那些事情。」費迪受訪談到大谷的連續打點紀錄時說,「帶著一個比賽計畫,努力去執行。在大多的情況下,這是一個奇怪的狀況,當你開賽後的球數來到2好3壞滿球數,OK,這是開路先鋒的打者,我不打算讓他上壘,然而他有很大的力量,所以(他)讓我付出代價。」

曾在2017年至2022年效力國民隊的費迪,他當時合計出賽102場有88場先發,防禦率高達5.41。費迪去年在南韓職棒勇奪投手三冠王,單季豪取20勝,季後以2年1500萬美元加盟白襪、重回大聯盟賽場。

費迪此戰6局失4分吞敗,本季17場先發,戰績5勝3敗、防禦率3.23,每局被上壘率僅1.14。費迪今年在主場7場先發,拿到4勝1敗、防禦率僅1.64。白襪投手教練卡茨(Ethan Katz)讚賞費迪,「我們相信他在這裡非常成功,他顯然證明每個人都是對的,他可以成為棒球界頂尖投手之一。」

白襪輸球後吞4連敗,目前以21勝61敗、勝率2成56排全大聯盟最糟。

