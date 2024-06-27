美洲盃》巴拿馬vs美國 推小分美國勝

美國被看好有望小分勝巴拿馬。（資料照）

比賽時間：06/28 06：00 〔C組〕巴拿馬vs美國

巴拿馬隊首戰沒什麼意外的以1：3敗給烏拉圭隊，而美國隊首戰時是2：0擊敗玻利維亞隊，所以美國隊如果贏下了巴拿馬隊基本上就能鎖定晉級，反觀巴拿馬隊這場比賽就基本成了他們的背水一戰，再輸就沒辦法晉級淘汰賽了，整體實力來說巴拿馬隊肯定仍是不如美國隊的。

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不過一個讓這場比賽出現不確定性因素的可能是，美國隊基本上是巴拿馬隊特別熟悉的對手之一，過去在美洲金盃比賽中除了墨西哥隊的另一個假想敵，雖然兩隊整體的對戰結果一定還是美國隊佔上風，可是雙方上一次交手，是去年七月的美洲金盃四強這樣的重要比賽時，是由巴拿馬隊1：1逼平美國隊，並在十二碼大賽5：4勝出，且需要特別強調巴拿馬隊並不是主打防守的球隊，那場比賽他們的控球率比美國隊更高，射正數也更多，而且和現在一樣也是在美國隊主場。

然而那場比賽雙方的進球都是在延長賽發生，所以正規時間是0：0的悶平，從這個角度感覺如果巴拿馬隊想力拼不敗，在這場比賽還有可能會呈現小分或是不讓分和局。但仍考量美國隊的實力肯定還是在巴拿馬隊之上，如果覺得美國隊勝出比較穩妥，筆者建議也可以選擇正確比數美國1：0的小比分。（特約作者：Nickwen）

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