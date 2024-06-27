MLB》「他拯救大谷翔平的命」 超狂道奇球僮徒手接高速界外球

Give that kid a raise. He just saved Shohei Ohtani’s life.



pic.twitter.com/WTrYr1FdmW — Ben Verlander （@BenVerlander） June 27, 2024

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊球星大谷翔平在今天敲出賽季第25轟，連續10場比賽有打點進帳改寫隊史104年紀錄，而今天在場上還出現驚險一刻，大谷翔平差點被高速界外球擊中，空手接住來球保護大谷的球僮因此獲得諸多討論。

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在影片中可以看到，待在休息區、身穿頭盔的大谷翔平面對快速襲來的界外球做出閃避的動作，不過該球直接被身穿94的球僮給接住，讓大谷翔平不至於被球給砸中，看著事件發生當下的翻譯艾爾頓（Will Ireton）也露出相當驚訝的表情。

許多網友看到這幕也嘖嘖稱奇，FOX分析師，同時也是大谷翔平死忠粉絲的韋蘭德（Ben Verlander）便直呼：「給這個孩子加薪（實際上不是孩子），他拯救了大谷翔平的性命。」美國論壇《reddit》網友更直呼：「他不是球僮（bat boy）、是蝙蝠俠（ Batman）。」、「球僮若無其事地拯救了大谷翔平的性命，就像這沒什麼了不起一樣。」

大谷翔平今天開轟三度上壘。（今日美國）

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