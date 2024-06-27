晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「他拯救大谷翔平的命」 超狂道奇球僮徒手接高速界外球

2024/06/27 15:06

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊球星大谷翔平在今天敲出賽季第25轟，連續10場比賽有打點進帳改寫隊史104年紀錄，而今天在場上還出現驚險一刻，大谷翔平差點被高速界外球擊中，空手接住來球保護大谷的球僮因此獲得諸多討論。

在影片中可以看到，待在休息區、身穿頭盔的大谷翔平面對快速襲來的界外球做出閃避的動作，不過該球直接被身穿94的球僮給接住，讓大谷翔平不至於被球給砸中，看著事件發生當下的翻譯艾爾頓（Will Ireton）也露出相當驚訝的表情。

許多網友看到這幕也嘖嘖稱奇，FOX分析師，同時也是大谷翔平死忠粉絲的韋蘭德（Ben Verlander）便直呼：「給這個孩子加薪（實際上不是孩子），他拯救了大谷翔平的性命。」美國論壇《reddit》網友更直呼：「他不是球僮（bat boy）、是蝙蝠俠（ Batman）。」、「球僮若無其事地拯救了大谷翔平的性命，就像這沒什麼了不起一樣。」

大谷翔平今天開轟三度上壘。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。