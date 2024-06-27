中職》25名高中投手選秀 王建民有中肯建議

王建民。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今年中職季中選秀將於明天登場，總計25名高中應屆畢業投手報名，中信兄弟一軍投手教練王建民，過去長期在二軍農場擔任投手教練，就他觀察指出，高中投手除非很突出，才有辦法馬上在一軍出賽，基本上都要在二軍磨練很長一段時間，才有辦法站穩一軍舞台。

王建民表示，高中投手進職棒，首先身體必須強化，還有心智、臨場比賽都需要時間磨練，大學投手身材比較定型，進來稍微再加強一下就可以適應職棒環境，時間比較快，心智上也比高中投手成熟。

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高中投手畢業應該直接挑戰職棒，還是先到大學會甲組成棒先磨練，王建民認為沒有標準答案，他分析，職棒有比較完整的訓練體系，大學可以看到不同層級的選手，經過業餘賽事磨練，穩定性就會比較好，無論如何他們進來都要經過類似小聯盟系統的養成，例如培養一名先發投手，一個禮拜會在二軍先發1場，「除非是新球隊，才有機會把剛進職棒的高中投手推上一軍，把一軍比賽當磨練。」

王建民認為，有些高中投手進職棒很有企圖心，想要趕快爭取到一軍出賽機會，只是大部分高中投手臨場比賽經驗還是比較不足，如果挨打，心情起伏就會比較大，想要站穩一軍就一定要有穩定性，不能大起大落。

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