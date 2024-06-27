中職》統一獅上半季封王慶祝再加碼！台南市店家超過百家同慶封王

統一獅上半季封王慶祝再加碼。（統一提供）

〔體育中心／台北報導〕今年五月，統一獅行銷活動推出「府城獅子營」在地店家合作活動，開放台南市在地店家報名加入府城獅子營行列，獅隊將提供「猛獅必勝旗」提供店家門市佈置使用，截止至上週已經有超過400家台南在地店家索取，響應臺南400獅在棒，統一獅與府城市民再一起，近期台南市街道店家常常就可看到統一獅旗幟，也是城市與職棒形象的在地結合與共榮。

今年五月中旬，獅隊也特別安排吉祥物萊恩、盈盈拜訪個店家一起行銷宣傳，也讓每個店家們感到十分窩心與城市認同，本週二統一獅擊敗樂天桃猿，拿下中華職棒35年上半季季冠軍榮耀之際，除了統一企業集團推出封王慶祝優惠外，府城獅子營台南市店家夥伴們，也一起共襄盛舉，截止至今統計，已經超過百家店家同慶統一獅封王，讓這個城市感受到統一獅拿下季冠軍的喜悅，並把這份榮耀分享給台南市市民，本次一起共同慶祝行業各行各業都有，其中包括茶飲店、早午餐店、西餐店、汽、機車行、文具類、生活休閒類別等，豐富多元的封王慶祝優惠，也彷彿是台南這個城市的喜事，與市民一起分享。

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職棒經營與城市的結合是讓市民最有感的生活行銷，也是讓棒球成為生活之一的經營方式，目前「府城獅子營」店家招募中，仍持續開放報名（ https://forms.gle/w4Z96YNBTAXnK2Es7 ），希望透過職棒與在地店家結合，能夠落實職棒屬地經營概念，讓統一獅與台南市民站在一起。

統一獅總經理蘇泰安表示：「非常感謝這次封王慶祝活動，在地店家的共襄盛舉是獅隊的榮幸，球隊行銷活動也會持續推出不一樣的互動活動與在地店家結合，讓台南市民以統一獅棒球隊為榮，而統一獅也以服務台南市民為優先，透過城市結合，讓獅隊的棒球文化充滿在地地情感與溫暖。」

統一獅上半季封王慶祝再加碼。（統一提供）

統一獅上半季封王慶祝再加碼。（統一提供）

統一獅上半季封王慶祝再加碼。（統一提供）

統一獅上半季封王慶祝再加碼。（統一提供）

統一獅上半季封王慶祝再加碼。（統一提供）

統一獅上半季封王慶祝再加碼。（統一提供）

統一獅上半季封王慶祝再加碼。（統一提供）

感謝以下店家共同參與本次統一獅上半季封王慶祝活動：

觓雞王兵仔市店、洋新有限公司、有麥點手作料理-民族店、裕農店、美誠活力早餐店、晉陽文化藝術工坊-耀福陞、日十早午餐台南成功總店、晒晒子咖啡、東橋安全帽、恩熹泡麵 成大館、雙品香酥豬排、貓窩CatBed輕食、日十早午餐台南中華店、炫一人燒肉、叔炸甜不辣媽 台南創始店、星騎世電動車、NijO COFFEE、BlankTime_留白時間咖啡、再十鬆餅 ft. 萊可多、A Little的手作•寵物友善工作室、招財魚水族館、馬尼行動通訊、角鑄燒餃子、養鍋台南文化店、家禾便當店（安南醫院對面）、輝暢傳統整復推拿、芙樂菈露、HABOBO親子悠游館、理島、平底鍋手作蛋餅、勁新車體美膜-德國福士授權美容鍍膜服務中心、一起 Companio Bakery、小木屋鬆餅台南永福店、意志力拳擊體適能工作室、La Brisa 台南製鞋、痴鍋、漫曼泰式厚奶茶仁德厭世店、喆發樂樂鍋、開心飯盒、純古味素食、Miacucina 台南西門店、品克牛排館、Cogood Space可庫空間、植作茶_台南府緯店．炸蛋．行動小餐車、元良五金有限公司、蘇果の森林、三葉壽麵壽桃行、阿呱小姐頭很大 客製寵物項圈領巾、佑丞藥局、Nai Sneakers、金牌教育集團-建興分校、太陽的時間漢堡吐司、60+ Tea Shop、昱品鐵板燒、肆茶、聖和脊背調整中心、這裏有咖啡、沐旬食堂、頂好香滷味意麵、津昌貨櫃碼頭海鮮熱炒餐廳、白巷子-大灣店、億禾屋 日本料理、NijO COFFEE、壓扁饅頭、啄木鳥3C電腦PC_Woodpecker、仟展通訊、比雅久動力車業有限公司（PGO機車）、苡絲緹窗簾家飾館、鎰法國際有限公司-喜臨門膠帶系列、文寶房、喫茶小舖台南西門店、喵喵冰館、歐萊排球小角落、激烤串串燒、華緯行車記錄器專業安裝、指指點點美甲美睫、鋭棒肌力體能工作室、南漂阿北、旅天下台南南紡門市、阿地牛排館南門店、來來駕駛訓練班、黑貓貓脆皮雞蛋糕（六甲店）、鋭棒肌力體能工作室走吧洗澡狗狗精緻沙龍、FORD瑞特汽車、巴克禮中西藥局、Joe&Coffee 喬愛咖啡、小椿食堂、鷲嶺食肆、錦霞樓、喵喵冰館、可喜空間、志全鑫電機、60+ Tea Shop城中店、烏吉茶飲、斑迪先生美式餐廳、靚麗科技理膚中心、三加三食品商行、石一籠湯包 仁和店、五分鐘找餐台南民生店、葳苙二壘運動餐廳、橘子諾。可麗餅、茶飲、程食堂、來來駕訓班、PHINEE髮型、元氣早午餐台南健康店

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