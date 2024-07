MLB》大谷、賈吉挑戰打擊三冠王 專家點出影響關鍵並看好他

賈吉和大谷翔平。(資料照合成圖)

張浩群 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟球季已經進行一半,分處兩聯盟的道奇二刀流球星大谷翔平和洋基「法官」賈吉(Aaron Judge),都有機會挑戰打擊三冠王的偉業,大聯盟官網旗下《MLB Network》的節目「MLB Tonight」對於兩人誰最有可能達成這項成就,展開激烈討論。

大谷翔平目前以打擊率0.320和25轟暫居國聯打擊雙冠王,近期連10場有打點破隊史百年紀錄,也讓大谷衝上61分打點位居國聯第3,距離並列第一名的波姆(Alec Bohm)和歐蘇納(Marcell Ozuna)只差3分 ;賈吉則以領先全聯盟的30轟和77打點高居美聯打擊雙冠王,打擊率0.309只僅次於皇家強打小惠特(Bobby Witt Jr.)的0.311。

請繼續往下閱讀...

對於誰最有機會能奪下打擊三冠王的頭銜,前明星捕手、現任球評艾維拉(Alex Avila)認為賈吉最有機會能夠挑戰成功,因為他今年的擊球表現與其他球員完全不同等級,但是沒有另一名強打者在後面幫助他,讓對手可以避免和法官正面對決。

節目主持人安辛格(Greg Amsinger)接著說道:「這就是我們所擔心的問題,這也是我為什麼會選大谷的原因,他後面有很多強打者保護他,洋基雖然有索托(Juan Soto),但他的棒次都在賈吉的前面。」

退役大聯盟球星、現任分析師阿隆索(Yonder Alonso)也認同安辛格的觀點,並舉例當年卡布雷拉(Miguel Cabrera)贏得打擊三冠王時,他要感謝後面是「小王子」費爾德(Prince Fielder),阿隆索認為要挑戰三冠王最重要的是後方打線的支援,大谷身後有前MVP強打佛里曼(Freddie Freeman)和捕手砲史密斯(Will Smith)等人的保護,不會讓對手有避免對決的機會。

Aaron Judge's AL ranks: AVG - 2nd, HR - 1st, RBI - 1st

Shohei Ohtani's NL ranks: AVG - 1st, HR - 1st, RBI - 3rd



Which player has a better chance of winning the Triple Crown? #MLBTonight pic.twitter.com/p02shoQzKJ