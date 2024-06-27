NFL》芝加哥熊狀元郎將席捲聯盟 泰坦明星防守悍將等不及噴垃圾話

西蒙斯與威廉斯。（取自NFL官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥熊在今年選秀會上，以狀元籤選進來自南加大的大物四分衛威廉斯（Caleb Williams），被譽為近年最好的潛力新秀四分衛，威廉斯的降臨有望拯救頹敗已久的熊隊。而他也早已確定只擔任熊隊來季主戰四分衛，將於開幕戰對決田納西泰坦，對此泰坦明星防守截鋒西蒙斯（Jeffery Simmons）也等不及與他較量。

曾入選過2屆職業盃的西蒙斯，近日在《The Rich Eisen Show》上自曝，自己在場上是出了名的愛噴垃圾話，有時裁判實在看不下去，還會上前提醒他該冷靜。而對於即將在新球季開幕戰碰上威廉斯率領的芝加哥熊，西蒙斯直言，他已經做好對威廉斯噴垃圾話的準備。

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威廉斯在尚未進入NFL前，他的個人穿搭與形象就已經成為討論焦點，他先前還曾被拍到塗上粉色指甲油，搭配粉紅色手機殼引發熱議。「我等不及要嗆他的彩繪指甲了！」西蒙斯說道，「他現在可能已經被隊友的垃圾話噴爆了，但特別是這種比賽，我們在開幕戰作客芝加哥，所有的話題都圍繞著他們，人們認為我們會被擊敗，這讓我更有動力說垃圾話，進入一種截然不同的模式。」

西蒙斯強調，威廉斯是一位很棒的球員，他也觀賞過他在南加大時期的比賽，非常了不起，然而NFL仍是個不同的聯盟。此外，西蒙斯也想向外界證明，這支在新球季普遍被看衰的泰坦隊並不好惹，「這是我的目標和心態，再說一次，我真的不在乎對手是誰。就算是布雷迪（Tom Brady）復出後第一場比賽，我一樣不會留情面，這都是為了球隊。」

對於面對威廉斯，西蒙斯表示，「這將是他第一場正式的NFL比賽，我只希望我不要去讓任何人受傷，但我們的目標就是全力守死他，歡迎他加入NFL的大家庭。」

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