晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》林書豪怒批年度獎項票選機制 網友大讚見解精闢

2024/06/27 18:40

林書豪直言本季PLG年度獎項投票結果「亂七八糟」。（資料照，球團提供）

〔即時新聞／綜合報導〕本月20日幫助「新北國王」拿下PLG職籃隊史首冠的球星林書豪，近日接受弟弟林書緯、「台北富邦勇士」球星張宗憲主持的Podcast節目《Joe & Jet未過濾的with Jason》訪問，林書豪直接放開痛批本賽季PLG年度獎項投票結果「亂七八糟」，引發球迷熱議。

林書豪上《Joe & Jet未過濾的with Jason》的集數尚未正式播出，但該節目今天（27日）下午透過IG釋出部份片段，林書豪談到聯盟應該要有更多的問責機制，並坦言自己對本季PLG年度獎項相當不以為然，「你說今年那些年度獎項，（投票結果）亂七八糟！」

接著林書豪提到富邦勇士球星周桂羽拿下「年度第一隊」獎項一事，直言不懂為何球隊戰績僅排名例行賽第五、本季場均7.6分的周桂羽為何能拿到該獎，「桂羽，我愛你，你是很棒的球員，沒有針對你，我是非常尊重你的，可是……第五名的球隊、（場均）不到8分……」

球迷紛紛表示，「敢講是件好事，至少有人指出制度上的問題」、「事實啊，亂七八糟，桂羽自己都問號」、「書豪最有資格評論」、「說的太好了，真的亂七八糟」、「桂羽是很認真的球員，也越來越好，但書豪說的完全沒錯，這個獎項給桂羽，很多人會有疑問或不服」、「果然是有待過NBA的人，講得很精闢」。

在 Instagram 查看這則貼文

JJJ未過濾的（@jjj_unfiltered）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。