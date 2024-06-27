PLG》林書豪怒批年度獎項票選機制 網友大讚見解精闢

林書豪直言本季PLG年度獎項投票結果「亂七八糟」。（資料照，球團提供）

〔即時新聞／綜合報導〕本月20日幫助「新北國王」拿下PLG職籃隊史首冠的球星林書豪，近日接受弟弟林書緯、「台北富邦勇士」球星張宗憲主持的Podcast節目《Joe & Jet未過濾的with Jason》訪問，林書豪直接放開痛批本賽季PLG年度獎項投票結果「亂七八糟」，引發球迷熱議。

林書豪上《Joe & Jet未過濾的with Jason》的集數尚未正式播出，但該節目今天（27日）下午透過IG釋出部份片段，林書豪談到聯盟應該要有更多的問責機制，並坦言自己對本季PLG年度獎項相當不以為然，「你說今年那些年度獎項，（投票結果）亂七八糟！」

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接著林書豪提到富邦勇士球星周桂羽拿下「年度第一隊」獎項一事，直言不懂為何球隊戰績僅排名例行賽第五、本季場均7.6分的周桂羽為何能拿到該獎，「桂羽，我愛你，你是很棒的球員，沒有針對你，我是非常尊重你的，可是……第五名的球隊、（場均）不到8分……」

球迷紛紛表示，「敢講是件好事，至少有人指出制度上的問題」、「事實啊，亂七八糟，桂羽自己都問號」、「書豪最有資格評論」、「說的太好了，真的亂七八糟」、「桂羽是很認真的球員，也越來越好，但書豪說的完全沒錯，這個獎項給桂羽，很多人會有疑問或不服」、「果然是有待過NBA的人，講得很精闢」。

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