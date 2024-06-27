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PLG》質疑年度獎項票選機制 林書豪痛批：亂七八糟

2024/06/27 17:16

林書豪。（資料照，球團提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕PLG日前公布年度獎項得主，其中富邦勇士周桂羽場均僅得7.6分卻入選年度第一隊，引起球迷熱議。甫助新北國王拿下隊史首冠的「豪神」林書豪，近日上了弟弟林書緯和富邦勇士球星張宗憲一同主持的Podcast節目《未過濾的》，痛批PLG年度獎項票選機制「亂七八糟 」。

Podcast 節目《未過濾的》今天曝光林書豪上節目的片段，林書豪認為PLG年度獎項票選機制是有問題，並以亂七八糟來形容。林書豪用周桂羽來舉例，也強調不是針對他，「桂羽，我愛你，你是很棒的球員，沒有要針對你，我是非常尊重你。」林書豪隨後話鋒一轉，坦言身處第5名的球隊，然後場均不到8分的球員，居然能夠入選年度第一隊。林書豪建議年度獎項票選機制必須要更透明化，且應該要有更多的問責機制。

據PLG聯盟規定，年度第一、二隊名單由媒體票選，球員至少需出賽27場才具備資格，此外，年度MVP和最佳洋將都要入列，至多可再選1名洋將列入第二隊。

入選年度第一隊的有MVP盧峻翔、最佳洋將沃許本，後場組合為林俊吉和高國豪，再搭配前場有本季表現破繭而出的富邦勇士的周桂羽。第二隊則有前場的吉爾貝克、忻沃克，加上後場的林書緯、林志傑和陳又瑋。

由於第一隊已有3名後場，得有2名前場球員入列，加上不能選洋將，可選的人並不多，周桂羽本季全勤出賽40場，場均繳出7.6分、2.4籃板、2.7助攻、1.1抄截，數據並不出色，但已比下周儀翔、陳冠全、簡浩等符合資格的本土球員。

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