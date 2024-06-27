歐洲盃》賽前獲偶像C羅激勵 喬治亞英雄率隊踢贏葡萄牙寫歷史

克瓦拉茨赫利亞。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕歐洲盃16強全數出爐，隊史首度參賽的喬治亞在小組賽最終戰以2：0爆冷擊敗葡萄牙，從小視C.羅納度（Cristiano Ronaldo）為偶像的克瓦拉茨赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia）是贏球功臣。

效力義甲拿坡里的邊鋒克瓦拉茨赫利亞，在開賽92秒就破門，也讓葡國寫下隊史在歐洲盃最快失球紀錄，喬治亞在下半場第57分鐘再靠米考塔澤（Georges Mikautadze）操刀12碼罰球成功，以世界排名第74之姿成功扳倒第6的葡萄牙。

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喬治亞爆冷搶下本屆首勝，成為4支以分組第3名晉級的球隊，16強將遭遇強權西班牙，F組龍頭葡萄牙將與斯洛維尼亞對決。

23歲的克瓦拉茨赫利亞賽後欣喜若狂表示：「這是我生命中最棒的一天，沒有人相信我們能擊敗葡萄牙，但我們創造了歷史，我們是支堅強的隊伍，我們證明了就算只有1%的機會，也有可能拿下勝利。」

克瓦拉茨赫利亞透露，賽前他還和自己的偶像、對方的頭號球星C.羅納度碰面，「他祝我比賽順利，我從沒想過他會來和我說話，他是很棒的球員、很棒的人，我相當尊敬他，他在賽前來找我，讓我相信我們今天能有一番作為。」他此役不僅榮獲單場最佳球員，也得到一件C羅致贈球衣，絕對是夢想成真的一天。

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