晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

歐洲盃》賽前獲偶像C羅激勵 喬治亞英雄率隊踢贏葡萄牙寫歷史

2024/06/27 17:08

克瓦拉茨赫利亞。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕歐洲盃16強全數出爐，隊史首度參賽的喬治亞在小組賽最終戰以2：0爆冷擊敗葡萄牙，從小視C.羅納度（Cristiano Ronaldo）為偶像的克瓦拉茨赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia）是贏球功臣。

效力義甲拿坡里的邊鋒克瓦拉茨赫利亞，在開賽92秒就破門，也讓葡國寫下隊史在歐洲盃最快失球紀錄，喬治亞在下半場第57分鐘再靠米考塔澤（Georges Mikautadze）操刀12碼罰球成功，以世界排名第74之姿成功扳倒第6的葡萄牙。

喬治亞爆冷搶下本屆首勝，成為4支以分組第3名晉級的球隊，16強將遭遇強權西班牙，F組龍頭葡萄牙將與斯洛維尼亞對決。

23歲的克瓦拉茨赫利亞賽後欣喜若狂表示：「這是我生命中最棒的一天，沒有人相信我們能擊敗葡萄牙，但我們創造了歷史，我們是支堅強的隊伍，我們證明了就算只有1%的機會，也有可能拿下勝利。」

克瓦拉茨赫利亞透露，賽前他還和自己的偶像、對方的頭號球星C.羅納度碰面，「他祝我比賽順利，我從沒想過他會來和我說話，他是很棒的球員、很棒的人，我相當尊敬他，他在賽前來找我，讓我相信我們今天能有一番作為。」他此役不僅榮獲單場最佳球員，也得到一件C羅致贈球衣，絕對是夢想成真的一天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。