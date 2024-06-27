體育署》台鋼女神一粒邀你不見不散！水安嘉年華29日高雄登場

113年學生水域安全嘉年華活動29日在高雄登場。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕暑假將屆，戲水人潮也隨之增加，為提醒青年學子與民眾們都能安全戲水、快樂消暑，教育部體育署在週六（29日）與高雄市政府在高雄愛河灣流行音樂中心珊瑚礁群廣場，共同舉辦「113年學生水域安全嘉年華活動」，推展水域活動及落實水域安全，並邀請大家一起「安心玩水，前進愛河」。

夏日戲水是許多學生的消暑首選，隨著暑假到來，往往也是溺水意外發生高峰期，今年「水域安全嘉年華活動」是體育署首度與高雄市政府共同舉辦，利用愛河灣戶外的開放水域，辦理一系列水上體驗活動。現場有水樂園獨木舟、SUP無動力立式划槳體驗，並安排進行實境落水自救及救人的演示。另外，還有陸上大型透明水缸自救表演、水域安全知識闖關遊戲、布袋戲表演及氣墊池體驗等，民眾除了可以實際體驗水上活動外，也可參與知識性的問答互動闖關遊戲，瞭解正確地自救及救人觀念，更能體會戲水安全的重要性。

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今年「水域安全嘉年華活動」邀請了國家海洋研究院、高雄市政府教育局、運動發展局、消防局及國立高雄科技大學設置攤位提供親水活動體驗及水安知識的學習。此外，也有舞動陽光有限公司、富據智能科技有限公司SAFE SWIM、防溺游泳教育品牌「像一條魚LikeAFish」與中華民國水中運動協會、台灣體育運動管理學會等民間單位共襄盛舉。

本次活動中有許多亮點，包含邀請到高雄在地的中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊成員「一粒」及全國小學游泳錦標賽勇奪7金1銀佳績，來自游泳世家的曾仲寬、曾旭陽兄弟檔，與高雄國小運動會蝶式紀錄保持人小美人魚侯妤蓁擔任活動宣傳大使。

此外「水域戰士的崛起-守護安全的榮耀之戰」PaGamO 數位學習平臺之示範競賽外，讓民眾挑戰水安知識。在互動體驗區部分，財團法人資訊工業策進會的「VR划船」，讓使用者可以透過360度VR環景多視角，可選擇在大鵬灣或蓮池潭等虛擬場景中划船，就彷彿沉浸在真實世界中一樣，另外也有免費體驗獨木舟和SUP的水上活動。

體育署表示，每年舉辦「學生水域安全嘉年華活動」，同時與世界衛生組織的「國際防溺日（7月25日）」相呼應，希望各界能共同重視。體育署誠摯歡迎大家到高雄活動現場同樂，希望可以藉由官方及民間共同的力量，全方面推動學生水域安全宣導，讓學生們可以在炎炎夏日中安全愉快地享受水上活動，沒有後顧之憂。

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