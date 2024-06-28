中職選秀》台灣史上最強打者！「國防部長」張育成無懸念當悍將狀元郎

張育成。（資料照，歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年中職選秀會今天登場，富邦悍將毫無懸念的用狀元籤選進旅美強打「國防部長」張育成，有望簽下中職史上最大合約。台灣史上最強打者的到來勢必讓悍將打線火力更上一層樓，張育成也將與哥哥張進德並肩作戰，攜手力拚下半季冠軍。

張育成2013年以50萬美元簽約金赴美加盟印地安人（現為守護者），當年簽約金在旅美野手中僅次於林子偉和陳金鋒，張育成在小聯盟奮鬥5年後於2019年升上大聯盟，並於2021年球季打出生涯代表作，出賽89場、54安、9轟、39分打點、打擊率0.228、長打率0.426和攻擊指數0.693皆是生涯最佳成績。張育成在隔年3度被球隊指定轉讓（DFA），先是被守護者指定轉讓交易至海盜，之後轉戰光芒和紅襪。

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張育成2023年與紅襪簽下1年85萬美元的大聯盟合約，隨後在經典賽一戰成名，張育成火力大爆發，出賽4場，合計16打數敲7安、包括2轟，狂掃8分打點，打擊三圍.438/.500/.938，超狂表現不僅拿下A組預賽MVP，還榮膺大會最佳一壘手，成為賽史首位入選最佳陣容的台灣球員。

張育成也擠進該年紅襪開季26人名單，球季前段補足紅襪所欠缺的游擊防區，儘管進攻方面表現不盡理想，但守備表現稱職，不過隨著史托利（Trevor Story）回歸，烏里耶斯（Luis Urias）加入與雷耶斯（Pablo Reyes）大爆發後，張育成遭到指定讓渡，並前往紅襪3A續拚，但又因腦震盪傷勢提前結束球季。

張育成本季與光芒隊簽下小聯盟合約，力拚東山再起，但飽受傷病所擾，最終與握有狀元籤的富邦悍將達成共識，回台參加中職選秀。張育成旅美生涯5年的大部分打擊數據都居旅美台灣球員之冠，分別是出賽數（235場）、打席（650）、OPS（0.624）、安打（121）、二壘安打（24）、三壘安打（4）、全壘打（20）、得分（72）、打點（79）、盜壘（5）和保送（43）。

張育成小檔案

年齡：28歲

投打：右投右打

守位：一壘、二壘和游擊

經歷：大聯盟 印地安人隊（現為守護者）、海盜、光芒、紅襪

特殊表現：

2023年世界棒球經典賽 預賽A組最有價值球員、全明星隊一壘手

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