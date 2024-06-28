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中職選秀》天上掉下來的禮物！「得點圈之鬼」吳念庭正式降臨台鋼

2024/06/28 18:47

吳念庭。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年中華職棒選秀會今天隆重登場，手握狀元籤的富邦悍將指名旅美好手張育成，擁有第2順位選秀權的台鋼雄鷹也毫無懸念，拿下過去效力日本職棒西武獅的內野好手吳念庭。

吳念庭國中畢業後就赴日留學、打球，大學畢業後於2015年投入日本職棒選秀，獲得西武獅第七輪指名並加盟，生涯前期沒有太多上場機會，直到2021年賽季嶄露頭角，也因他得點圈出色的打擊表現，被日媒封為得點圈之鬼，同時在該年入選明星賽。

吳念庭7年日職生涯出賽382場，1120打席敲出220支安打，包含26支二壘安打與16轟，打擊三圍.224/.308/.318，攻擊指數0.626，累積108分打點，選到115次四壞保送，被三振195次，另有10次盜壘。吳念庭於去年12月1日宣布，因個人生涯規劃關係將離開西武獅並返台，吳念庭返台後跟隨全越運動出賽與訓練。

今年5月27日，吳念庭正式宣布投入中華職棒選秀會，原先被視為狀元熱門的他，在另一位旅外好手張育成也宣布返台參加選秀後，也和握有榜眼籤的台鋼雄鷹達成默契，領隊劉東洋日前也表態將指名吳念庭，吳念庭的父親、前中職名將、前兄弟總教練吳復連更是對其返台決定樂觀其成。

吳念庭小檔案

年齡：31歲

投打：右投左打

守位：內野手

經歷：日職西武獅（2016年-2023年）、全越運動棒球隊（2024年）

特殊表現：

2021年日本職棒明星賽

2023年第五屆世界棒球經典賽 台灣隊國手

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