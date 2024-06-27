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中職》半季20救援不自滿 陳柏豪認下半季才是挑戰

2024/06/27 18:21

樂天桃猿陳柏豪。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕前3年只出賽25場的陳柏豪，今年轉戰樂天桃猿開啟完全不同的職棒生涯，上半季還沒結束已經出賽30場，拿下遙遙領先全聯盟的20次救援成功，但是陳柏豪並不自滿，他認為下半季才是真正的挑戰，要把自己準備到更好。

陳柏豪目前領先排名第2的中信兄弟吳俊偉多達7場，也是繼2017年的陳禹勳，中職史上第2個上半季就達成20救援的投手，當年陳禹勳以破紀錄的37救援稱王，陳柏豪也有機會挑戰紀錄。

陳柏豪表示，感謝教練團給他投第9局的機會，只想要完成球隊給他的任務，不會去想有沒有救援機會或個人獎，其實最近幾場投得有些驚險，很感謝隊友守備幫忙，自己也要更好才行，希望不要給球隊製造壓力。

陳柏豪表示，以前沒有這像長期密集出賽過，下半季才是真正的挑戰，除了加強體能，每天也都會提前到球場，做伸展和小肌肉的訓練等等，雖然最近天氣很熱，體能並沒有撞牆的感覺，希望能一直保持下去。

談到今年的投球和過去最大的不同，陳柏豪認為是自信心，他表示，信心不是說有就有，是在比賽中建立起來的，來到樂天之後，一、二軍投手教練許銘傑、川岸強和牛棚教練林英傑都給他很多投球的資訊，球隊也給他很多機會，一步一步建立起他的信心，現在可以很篤定地和打者對決，投球的掌握度越來越好。

樂天桃猿陳柏豪。（記者陳志曲攝）

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