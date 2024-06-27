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NFL》紅雀明星四分衛近年病痛纏身 隊友仍相信新球季重返MVP身手

2024/06/27 20:39

穆雷。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕亞利桑那紅雀去年在當家四分衛穆雷（Kyler Murray）季中傷癒復出後，整季仍僅繳出4勝13敗，與新英格蘭愛國者、華盛頓司令並列倒數第2差，僅贏過2勝15敗的卡羅萊納黑豹。而穆雷近年的表現也和球隊戰績有很大關係，不過他的隊友仍對他信心滿滿。

穆雷在2018年以狀元之姿加盟亞利桑那紅雀，進入聯盟不久後也展現出他的天賦，2021年賽季一度率隊打出7勝0敗佳績，然而穆雷季中卻受傷導致戰績下滑，即便他復出也無法拯救球隊，紅雀在該年季後賽不敵洛杉磯公羊而一輪遊。儘管如此，穆雷新秀合約期內的好表現，也讓他在2022年季前獲得5年2.305億美元的超狂續約。

然而穆雷在2022年球季表現差強人意，更在季中遭遇前十字韌帶斷裂的大傷整季報銷，直到去年賽季第10週才歸隊，在剩餘球季8場先發傳出1799碼，繳出13次達陣（10次傳球達陣、3次跑陣達陣），硬是拖著正在重建的紅雀打出3勝5敗，但最終整季仍只拿下4勝13敗。

穆雷。（資料照）

穆雷近年不斷受到傷勢困擾導致表現下滑，許多人開始質疑他的實力。近日在NFL Network節目《The Insiders》上，紅雀近端鋒麥克布萊德 （Trey McBride）表示，根據他休季與這位前明星四分衛相處的經驗，他相信穆雷絕對能在接下來的新球季打出MVP等級的身手。

「這是我和他當隊友的第3年，他似乎比以往任何時候都更有動力。」麥克布萊德表示，「他是個能讓大家凝聚、團結的人，我們每個週末都會聚會，每個人都聚集在一起，而他是球隊裡第一個進去，最後一個離開的人，他總是以正確的方式在做每一件事。」

紅雀在今年選秀會以首輪第4順位選進來自俄亥俄州大的大物外接手小哈里森（Marvin Harrison Jr.），他的到來也讓近年大清倉的紅雀添加一張進攻王牌。麥克布萊德表示，「我們有太多不同的武器，有很多不同的人可以發揮作用。小哈里森是天生的怪物，他是媒體關注的焦點，我們很渴望見到他在場上的表現。」

麥克布萊德強調，「我認為我們是一支堅韌、對抗性堅強的球隊，沒有人能真正忽視我們。我們沒有得到應有的尊重，但低調打球也不錯，因為沒有人真正期待我們會打出什麼成績。我認為我們是一支出色的隊伍，有著傑出的進攻組，我非常期待看到這支球隊今年能走多遠。」

麥克布萊德。（資料照）

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