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日職》轟出「巨人四番」200轟里程碑 岡本和真打破長嶋茂雄最年輕紀錄

2024/06/27 22:51

岡本和真。（取自讀賣巨人推特）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天在延長賽以4：5不敵橫濱DeNA，中斷2連勝。不過當家明星重砲岡本和真敲出本季第13轟，這也是他擔任巨人四番的第200轟，刷新隊史最年輕紀錄。

岡本和真今天5打數2安打，另外吞下2次三振，他在8局上從橫濱洋投威克（Rowan Wick）手中敲出左外野2分砲，本季第13轟出爐，在央聯僅次於養樂多重砲村上宗隆的14轟，這除了是他生涯第219轟之外，也是他擔任巨人第4棒的第200轟，成為隊史第4人，他更以27歲又11個月打破了大前輩長嶋茂雄所保持的32歲又5個月的最年輕隊史四番200轟的紀錄。巨人歷史四棒最多轟的是王貞治的392轟，長嶋茂雄以314轟位居第2，第3名是原辰德的255轟。

巨人8局上灌進3分，包括岡本和真的追平2分砲，以4：4扳平戰局，將戰線延續到延長賽，橫濱在10局下靠著宮崎敏郎的再見陽春砲，終場以5：4氣走巨人。

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