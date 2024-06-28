足球》歐洲盃比世界盃更難？世界盃亞軍翻車魔咒與完成連霸球隊盤點

姆巴佩。（資料照，美聯社）

本屆歐洲盃比賽開始前姆巴佩（Kylian Mbappé）受訪提到他認為「歐洲盃的難度比世界盃更大！」的想法引起了討論，以往來說世界盃被認為是最大的比賽，且世界冠軍的頭銜當然比歐洲冠軍顯的更上一層樓，不過截至目前本屆歐洲盃小組賽結束，2022年世界盃勇奪季軍的克羅埃西亞隊已經出局，而亞軍的法國隊雖然晉級淘汰賽，但是表現相當差強人意，我們知道法國隊同時是2018年世界盃冠軍，而上屆歐洲盃他們卻是十六強就出局！

詭異的是，近兩屆比賽並不是個案，1960年首屆歐洲盃開始，幾乎每一屆比賽中先在世界盃獲得好成績的球隊來到歐洲盃成績都不怎麼理想。因為姆巴佩（Kylian Mbappé）的法國隊是應屆世界盃亞軍，現在就拿歷屆世界盃亞軍接著在歐洲盃的表現來看，1958年世界盃亞軍瑞典隊在首屆歐洲盃棄賽不算，接著分別在1962和1966年拿下世界盃亞軍的捷克斯洛伐克隊與西德隊都在兩年後的歐洲盃資格賽還沒進行到八強就出局，可怕的是1968年歐洲盃還是德國隊最近一次沒辦法闖入國際大賽決賽圈。

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這邊順便提一下在1980年以前歐洲盃只有最後四強是決賽圈比賽，所以闖過資格賽的難度比現在相對大很多，所以1970年亞軍義大利隊雖然在1972年歐洲盃也是資格賽出局，但嚴格來說是有八強成績，1974年亞軍荷蘭對在1976年歐洲盃則有了季軍成績，但從決賽圈名額放寬到八隊的1980年歐洲盃開始，1978年再奪世界盃亞軍的荷蘭隊卻是在該屆歐洲盃資格賽就出局！

1982和1986年世界盃亞軍都是西德隊，而西德隊在1984年歐洲盃小組賽就出局，到了1988年歐洲盃則有四強佳績，豈知這就是最後一支世界盃亞軍隨即在歐洲盃表現算不錯的成績。之後1994義大利、2002德國、2006法國、2010荷蘭全部在兩年後的歐洲盃小組賽出局。歐洲盃在2016年開始將淘汰賽晉級名額從八隊曾多到十六隊，所以2018年世界盃亞軍克羅埃西亞隊在2020年歐洲盃十六強出局的成績與上述四隊其實半斤八兩！這不免也對應到了姆巴佩（Kylian Mbappé）帶領的應屆世界盃亞軍法國隊接下來要面對歐洲盃淘汰賽的前景。

平心而論！一到兩年的時間，每支球隊先不說可能有陣容上的變化，狀態的保持與短期比賽本來不確定性就比較大等因素，其實讓人很難去衡量到底世界盃與歐洲盃哪邊比較難。畢竟也是有歐洲盃表現出色但是世界盃成績差勁的，例如1976年捷克斯洛伐克、1992年丹麥、2004年希臘和上屆2020年義大利等四隊分別都在歐洲盃奪冠，卻都在兩年後世界盃的部份資格賽就出局，而且不只是歐洲盃，看到別的洲際國家盃也一樣，例如最近2022年世界盃勇奪殿軍的摩洛哥隊在2023年非洲盃十六強就止步。

最後帶大家整理一下少數能在洲際盃與世界盃完成連霸的球隊，「先贏世界盃再贏洲際盃」的有四隊，歐洲和南美各兩隊，歐洲分別是1998年世界盃和2000歐洲盃的法國隊、2010世界盃和2012歐洲盃的西班牙隊；南美則分別是1930年世界盃和1935美洲盃的烏拉圭隊、2002世界盃與2004美洲盃的巴西隊。其中南美史上的這兩隊可以說很特別的是首先烏拉圭隊當時奪下世界盃冠軍時卻遇上美洲盃因故停辦，時隔五年美洲盃重辦後奪冠但是球隊陣容已完全不一樣了，而巴西隊在2004年美洲盃派出二線球員參賽還硬是拿下冠軍，陣容與兩年前2002世界盃的冠軍陣容也毫不相關。

而「先贏洲際盃再贏世界盃」的則有三隊，歐洲有兩隊分別是1972歐洲盃和1974世界盃的西德隊、2008年歐洲盃和2010年的西班牙隊，而上述有提到西班牙隊贏了2010世界盃後又贏了2012歐洲盃，是至今唯一一個完成「國際賽三連霸」的球隊。不過現在南美也有一隊先贏洲際盃再贏了世界盃就是現在的阿根廷隊，2021年美洲盃與2022年世界盃都奪冠的他們目前在本屆2024年美洲盃已經先確定晉級淘汰賽，有機會成為史上第二支國際賽三連霸的球隊。

所以，法國隊能否擺脫世界盃亞軍在歐洲盃普遍不順的魔咒？阿根廷能否完成三連霸？我們都將在7/15歐洲盃與美洲盃決賽結束後得到答案，精彩比賽就一起看下去吧！（特約作者：Nickwen）

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