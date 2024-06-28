歐洲盃》新世代義大利天才後衛的誕生：金童卡拉菲奧里

卡拉菲奧里。（資料照，歐新社）

義大利與克羅埃西亞關鍵的第三輪小組賽對決，勝負將決定誰能挺進淘汰賽或止步於小組賽。當克羅埃西亞傳奇球星莫德里奇（Luka Modrić）的進球即將帶領克羅埃西亞傳奇性的進入下一輪時，就在下半場補時階段幾乎到點，一位金髮飄逸的義大利年輕中後衛跳了出來。

做為經常帶球突破的中後衛，卡拉菲奧里（Riccardo Calafiori）帶球至中場線前就已經在觀察左邊鋒的位置，一直到傳球前插都還在觀察，彷彿他已經設定好畫面，不斷再確認它一定得發生。而接到回傳球後一路突破，反而他沒有再看向那個方向，而最後關頭就如他預期，他右腳傳出的球讓有一片大空間的扎卡尼（Mattia Zaccagni）能好好射門。而這記絕殺進球，不只讓義大利進入淘汰賽，也徹底摧毀了克羅埃西亞的晉級希望。這個絕殺，大家不斷歌頌的可能都是扎卡尼（Mattia Zaccagni）的進球！但其實卡拉菲奧里（Riccardo Calafiori）這個中後衛的行動才是整個play的最重要關鍵。

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做爲自馬爾蒂尼（Paolo Maldini）後，在歐洲盃史上最年輕的義大利先發中後衛，只有22歲的卡拉菲奧里（Riccardo Calafiori）已經擁有世界頂級中後衛所該具有的特質，另外他也具有作爲中後衛少見的能力。在歐國盃三場小組賽後，他的身價水漲船高，相信歐洲各豪門已開始佈局爭奪卡拉菲奧里（Riccardo Calafiori）加盟。

出身羅馬青訓，位置是左邊衛的卡拉菲奧里（Riccardo Calafiori），在2022加盟瑞士巴塞爾隊後開始展露頭角，23/24賽季加盟義甲波隆那隊後，在主教練莫塔（Thiago Motta）的改造下，成為中後衛，這也徹底的釋放了他的天賦。

作爲中後衛，卡拉菲奧里（Riccardo Calafiori）有非常好的身體能力可以和對方進攻球員一對一對抗，他關鍵時刻一流的鏟斷能力也被各界所稱讚，而最爲人所讚賞的是他對場上情勢超強的預判能力，讓他往往能對球做出非常即時的攔截，再利用他的突破能力發起進攻。更不用說，他也有著對於高空球優異的判斷與爭頂能力。

但他最具天份之處其實在於他的盤帶突破能力以及傳球能力。做爲中後衛，本季義甲所有球員裡，他的突破後加速向前的距離名列前茅，做爲一個中後衛，真的非常罕見，可見他向前突破的慾望和能力之強。而他推進到前場後放入禁區傳球的能力，也可以從他作為中後衛整季5次助攻來看出他的特質。而對上克羅埃西亞完場前的關鍵助攻就是他所以能力釋放的寫照。

義大利即將進入十六強淘汰賽對上強敵瑞士隊，義大利隊最大的隱憂便是將失去累積兩張黃牌而被停賽一場的卡拉菲奧里（Riccardo Calafiori）。相信若能突破這關，重迎卡拉菲奧里（Riccardo Calafiori），將為這屆賽會的義大利隊帶來無限可能。（特約作者：凱爾文）

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