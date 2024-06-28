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中職》「我是外國人，不會在兄弟待很久」 平野選秀擘劃願景

2024/06/28 07:06

中信兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中職季中選秀今晚登場，中信兄弟日籍總教練平野惠一來台第3年，首次以教頭身分參與選秀，他強調，「我是外國人，不會在兄弟待5年、10年，選秀除了挑即戰力，也必須兼顧未來，還有年輕球員的養成。」

平野進一步解釋，既然他不會在兄弟待很久，不想過於主導選秀事宜，當然，球團會詢問總教練有什麼想法，但他覺得不是只有總教練的意見，畢竟還有「未來的事情」，球團內部大家應該一起討論做決策，想一想未來的方向該怎麼走，這樣比較好。

談道今年兄弟選秀方針，平野指出，簡單來說，選秀不會只看現在，也會考量球隊未來發展，總教練通常背負戰績壓力，所以會想選即戰力，可是他並不想這麼做，真的要去思考下一個世代，甚至下下一個世代要怎麼前進比較理想，「我是這樣的總教練。」

和美日韓相較，台灣棒球人才庫並不算充裕，平野坦言，選秀很難兼顧即戰力和未來性，這幾年有味全龍和台鋼雄鷹參與，選秀以這兩隊優先，台灣也沒辦法和美日韓一樣，有那麼多好手供球隊挑選，「我的想法是，球團給我哪些選手，要想辦法讓他們成長茁壯，然後帶領球隊贏球。」

這次選秀兄弟該怎麼選備受矚目，平野強調，球隊在第3順位，考量點還滿多的，沒辦法告訴外界會選幾輪，因為想選的人也可能被其他球隊挑走，陣中主力球員年紀偏高，得考量全隊平均年齡的平衡做戰力補強。

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