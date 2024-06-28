中職》對付兄弟3重砲14球全投變速球奏效 江承峰有絕對謀略

統一獅投手江承峰。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕昨天洲際象獅戰上演精彩的投打對決場面，8局下中信兄弟進攻，一出局滿壘情況下，統一獅換上江承峰救火，依序面對3名強打者許基宏、陳俊秀、張志豪。

結果，江承峰登板投14球清一色都是變速球，先三振許基宏，接著保送陳俊秀奉送1分，再讓張志豪擊出二壘滾地球遭刺殺瓦解兄弟攻勢，獅隊這個半局只失1分，將傷害壓至最低，最終就以5：3扳倒兄弟，江承峰進帳1次中繼成功。

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江承峰解釋，他的功能是「滾地球投手」，這個時間點教練派他上場就是要製造滾地球抓出局數，他丟變速球讓球產生位移效果，絕對不會讓對方打者有直球可打，這樣風險實在太大了，很可能一棒就風雲變色，「剛好他們失打啦！」

江承峰的變速球採掌心球握法，大學時期所練成，他透露，由於其他變化球種控制能力不佳，因此都放棄不投了，現在他的武器庫只剩直球和變速球，而且投變速球的進壘位置也非隨心所欲，不知道球會怎麼掉，有點看天吃飯。

滿意昨天的表現嗎？江承峰坦言，「其實不滿意耶，對基宏和俊秀都投到1好3壞球數落後，對張志豪先取得2好球領先，當下就覺得機會來了，如果壘上沒人，投球策略當然就完全不一樣。」江承峰昨投14球，好壞球各半。

35歲的江承峰在2012年底選秀獲獅隊第4輪指名，生涯共出賽362場其中11場先發，累計423.2局投球，戰績8勝11敗和73次中繼成功，防禦率5.01、被打擊率3成08、每局被上壘率1.61。

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