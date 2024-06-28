晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》對付兄弟3重砲14球全投變速球奏效 江承峰有絕對謀略

2024/06/28 07:09

統一獅投手江承峰。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕昨天洲際象獅戰上演精彩的投打對決場面，8局下中信兄弟進攻，一出局滿壘情況下，統一獅換上江承峰救火，依序面對3名強打者許基宏、陳俊秀、張志豪。

結果，江承峰登板投14球清一色都是變速球，先三振許基宏，接著保送陳俊秀奉送1分，再讓張志豪擊出二壘滾地球遭刺殺瓦解兄弟攻勢，獅隊這個半局只失1分，將傷害壓至最低，最終就以5：3扳倒兄弟，江承峰進帳1次中繼成功。

江承峰解釋，他的功能是「滾地球投手」，這個時間點教練派他上場就是要製造滾地球抓出局數，他丟變速球讓球產生位移效果，絕對不會讓對方打者有直球可打，這樣風險實在太大了，很可能一棒就風雲變色，「剛好他們失打啦！」

江承峰的變速球採掌心球握法，大學時期所練成，他透露，由於其他變化球種控制能力不佳，因此都放棄不投了，現在他的武器庫只剩直球和變速球，而且投變速球的進壘位置也非隨心所欲，不知道球會怎麼掉，有點看天吃飯。

滿意昨天的表現嗎？江承峰坦言，「其實不滿意耶，對基宏和俊秀都投到1好3壞球數落後，對張志豪先取得2好球領先，當下就覺得機會來了，如果壘上沒人，投球策略當然就完全不一樣。」江承峰昨投14球，好壞球各半。

35歲的江承峰在2012年底選秀獲獅隊第4輪指名，生涯共出賽362場其中11場先發，累計423.2局投球，戰績8勝11敗和73次中繼成功，防禦率5.01、被打擊率3成08、每局被上壘率1.61。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。