溫網》新科球王辛納首當大滿貫頭號種子 7冠王喬科維奇第2種子

喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽即將在7月1日 開打，男、女單打32種子出爐，新科世界球王辛納（Jannik Sinner）即將首次以頭號種子身份角逐大滿貫賽事，這位22歲的義大利超級新星在上半籤表領銜。

辛納於法國公開賽後首度躍升至ATP世界第1，也在溫網男單128籤、32種子中掛頭牌，他今年初才從澳洲公開賽贏得職業生涯首座大滿貫冠軍，先前巴黎羅蘭加洛斯紅土也頭一回打進4強，加上ATP500等級的哈雷站首次勇奪草地金盃，足讓人氣極旺的頭號種子球王備受矚目，更是全英草地俱樂部的大熱門。

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至於法網受傷衛冕失利的喬科維奇（Novak Djokovic），進行關節鏡手術後積極復出，還在中央球場與辛納一起練習，大滿貫24冠有7冠來自溫網的塞爾維亞老將，本屆排第2種子，下半籤表區佔據主導地位。若喬帥第19度草地大滿貫參戰，將爭取追平瑞士退役天王費德爾（Roger Federer） 的8冠紀錄，並以37歲成為史上最年長的溫網冠軍。

剛贏得法網冠軍的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）排第3種子，這位21歲西班牙新世代來勢洶洶，去年溫網壓軸歷經史詩般5盤大戰扳倒喬帥，如今志在衛冕。德國悍將茲維列夫（Alexander Zverev）、俄國梅德維夫（Daniil Medvedev）分居第4、5種子。

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