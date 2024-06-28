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MLB》甩開前役失10分惡夢！今永昇太6局優質好投 小熊中止4連敗

2024/06/28 08:03

小熊日籍左投今永昇太。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊日籍左投今永昇太揮別前一場投3局狂失10分的慘烈一役，今天在客場面對舊金山巨人，今永昇太交出6局失3分的優質先發，小熊靠著哈普（Ian Happ）在延長賽第10局的兩分砲，最後以5比3贏球，小熊中止近期的4連敗、避免在這次的4連戰被橫掃。小熊日籍好手鈴木誠也全場貢獻2安1打點。

今永昇太前兩局都沒有被敲安，第3局先丟保送、接著被敲一壘安打，讓巨人攻佔一、二壘。今永昇太連續解決3人，化解失分危機。今永昇太連續讓對手6上6下，前5局都沒有掉分。小熊打線第3局靠霍納（Nico Hoerner）兩分砲、以及鈴木誠也的三壘安打，單局攻進3分。

不過進入第6局，今永昇太先後被敲2支一壘安打，讓對手2出局攻占一、二壘，巨人索勒（Jorge Soler）敲二壘安打攻回1分，巨人持續攻佔二、三壘。這時今永昇太發生暴投奉送對手1分，接著被巨人馬托斯（Luis Matos）敲追平適時安，雙方3比3戰成平手。今永昇太最後讓艾斯查德（Thairo Estrada）敲飛球出局，完成投球工作。

總計今永昇太6局投球用93球，被敲5安，失掉3分都是自責，賞3次三振、丟2次保送，賽後防禦率為3.07，無緣本季第8勝。

小熊哈普開轟。（今日美國）

此戰雙方正規9局打完仍是3比3平手，進入延長賽。哈普在10局上轟出超前兩分砲，雖然巨人隊10局下有著無人出局一、二壘有人的局面，巨人投手霍奇（Porter Hodge）連續解決3人，守住勝利。

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