MiLB》鄭宗哲睽違5場比賽再繳雙安表現！兩打點進帳助球隊奪勝

鄭宗哲。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜2A的台灣好手鄭宗哲，今日面對守護者2A的比賽繳出4打數2安打的優異表現，也是睽違5場比賽再現雙安演出，終場海盜就以6：4擊敗守護者。

鄭宗哲本場鎮守游擊打5棒，首打席展現纏鬥能力，連續打出5顆界外，可惜最終還是遭到三振。4局下半海盜開啟大局，鄭宗哲也在一、三壘有人的情況下，靠著優異的球棒控制能力，將未削進好球帶的外角球打出中外野方向的平飛安打帶有1分打點，幫助球隊延續攻勢，並在這個半局一舉攻下4分。

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4th straight hit to start the inning for us! pic.twitter.com/htMrP2HuPa — Altoona Curve （@AltoonaCurve） June 27, 2024

比賽來到5局下半，鄭宗哲在第3打席再次迎來得點圈得分機會，在一、二壘有跑者時，面對外角變化球再敲安打，送回二壘上的跑者麥卡杜（Charles McAdoo），連續兩個打席幫助球隊建功，7局下半今日的最後打席吞下三振，結束了今日的工作任務，球隊雖在比賽後段遇到亂流，但最後仍順利拿下勝利。

鄭宗哲本場比賽雙安表現，讓打擊率回升至.224，進攻指數OPS也來到.689，6月份的打擊率也來上看.250、OPS.722。

Z adds another RBI! pic.twitter.com/C15MnMlUgI — Altoona Curve （@AltoonaCurve） June 27, 2024

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