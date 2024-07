MiLB》鄭宗哲睽違5場比賽再繳雙安表現！兩打點進帳助球隊奪勝

鄭宗哲。(資料照,美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力海盜2A的台灣好手鄭宗哲,今日面對守護者2A的比賽繳出4打數2安打的優異表現,也是睽違5場比賽再現雙安演出,終場海盜就以6:4擊敗守護者。

鄭宗哲本場鎮守游擊打5棒,首打席展現纏鬥能力,連續打出5顆界外,可惜最終還是遭到三振。4局下半海盜開啟大局,鄭宗哲也在一、三壘有人的情況下,靠著優異的球棒控制能力,將未削進好球帶的外角球打出中外野方向的平飛安打帶有1分打點,幫助球隊延續攻勢,並在這個半局一舉攻下4分。

4th straight hit to start the inning for us! pic.twitter.com/htMrP2HuPa