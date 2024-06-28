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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

NBA》「日本柯瑞」連2年落選 今夏拚巴黎奧運、仍有機會進NBA舞台

2024/06/28 09:39

富永啓生。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本23歲射手富永啓生今年率領內布拉斯加大學闖進NCAA「三月瘋」，他連兩年參加NBA選秀，但在為期兩天的NBA選秀會中，富永啓生再度落選。但富永仍有機會爭取雙向合約，參加NBA發展聯盟、甚至是力拚上NBA舞台的機會。

身高為188公分、體重85公斤的富永啓生，今年率內布拉斯加大學相隔10年闖進NCAA一級男籃錦標賽，首輪面對德州農工大學，富永交出21分的表現，但內布拉斯加大學最後以83比98輸球，無緣晉級下一輪賽事。富永啓生也淚灑球場，結束大學生涯。

富永啓生本季為內布拉斯加大學出賽32場，平均有15.1分、2.3籃板、1.4次助攻，整體投籃命中率為46.6％，三分球命中率為37.6％。近期富永啓生參加國王、快艇、公牛隊的訓練，但他曾在受訪時坦言，對於選秀會感到「有點困難」。

日媒《Sponichi Annex》指出，富永啓生將不會參加NBA夏季聯賽，而是投入日本國家隊，備戰巴黎奧運，期盼能在世界舞台中展現身手。富永啓生未來仍有機會獲得NBA發展聯盟打球的機會，目標是簽雙向合約。

曾待過暴龍、籃網、太陽、灰熊的日本前鋒渡邊雄太，當初在2018年也是與灰熊簽雙向合約，展開NBA生涯。渡邊雄太今年決定離開NBA，傳出可能會加盟日本B聯盟勁旅千葉噴射機。

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