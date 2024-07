MLB》全壘打王賈吉4支0、50億左投慘失8分核爆！ 洋基吞惡夢4連敗

賈吉。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今日嚴重熄火僅敲出3支安打,加上明星左投羅冬(Carlos Rodon)主投5局慘失8分,團隊投打失序,終場以2:9遭藍鳥痛宰,陷入惡夢4連敗。

洋基以6年1.62億美元(約新台幣50億)簽下的羅冬,此役先發5局退場,被打10支安打、包括挨2轟,核爆8分責失,投出8三振、1保送,最終吞下本季第5敗,防禦率漲至4.42。

條紋軍火力遭到封鎖,全場只敲出3支安打,僅靠著葛里遜(Trent Grisham)5局上半的2分砲攻下2分,近期陷入4連敗泥淖,本季已敲出30轟傲視全聯盟的賈吉(Aaron Judge)今日4打數掛蛋還吞2K,索托(Juan Soto)則是3支0、同樣吞下2次三振。

藍鳥首局就火力全開,靠著「春天哥」史普林格(George Springer)的3分砲在內灌進5分大局,2局下半史普林格再度炸裂,又夯出一發3分砲幫助球隊擴大分差,6下輪到小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)開砲,敲出左外野陽春彈讓球隊追加保險分,終場藍鳥以7分之差大勝洋基。

史普林格此戰繳出3安猛打賞、包括擊出雙響砲,一人就灌進6分打點,成為藍鳥贏球功臣。

