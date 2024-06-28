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MLB》全壘打王賈吉4支0、50億左投慘失8分核爆！ 洋基吞惡夢4連敗

2024/06/28 10:04

賈吉。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今日嚴重熄火僅敲出3支安打，加上明星左投羅冬（Carlos Rodon）主投5局慘失8分，團隊投打失序，終場以2：9遭藍鳥痛宰，陷入惡夢4連敗。

洋基以6年1.62億美元（約新台幣50億）簽下的羅冬，此役先發5局退場，被打10支安打、包括挨2轟，核爆8分責失，投出8三振、1保送，最終吞下本季第5敗，防禦率漲至4.42。

條紋軍火力遭到封鎖，全場只敲出3支安打，僅靠著葛里遜（Trent Grisham）5局上半的2分砲攻下2分，近期陷入4連敗泥淖，本季已敲出30轟傲視全聯盟的賈吉（Aaron Judge）今日4打數掛蛋還吞2K，索托（Juan Soto）則是3支0、同樣吞下2次三振。

藍鳥首局就火力全開，靠著「春天哥」史普林格（George Springer）的3分砲在內灌進5分大局，2局下半史普林格再度炸裂，又夯出一發3分砲幫助球隊擴大分差，6下輪到小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）開砲，敲出左外野陽春彈讓球隊追加保險分，終場藍鳥以7分之差大勝洋基。

史普林格此戰繳出3安猛打賞、包括擊出雙響砲，一人就灌進6分打點，成為藍鳥贏球功臣。

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