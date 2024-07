MiLB》旅美代表作！張弘稜投出生涯最長7局僅失1分 勇奪本季第3勝

張弘稜主投7局僅失1分,投出旅美生涯的代表作。(取自Pirates Prospects)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力海盜1A的台灣投手張弘稜,面對賽前戰績44勝27敗的強敵費城人1A,主投7局僅失1分繳出旅美生涯代表作,並且連兩場投出優質先發內容,終場帶領球隊以6:3收下勝利,個人也拿下本季第3勝。

1局上半海盜率先攻下2分,給予張弘稜火力支援,不過下個半局張弘稜面對2棒打者Devin Saltiban,投出紅中速球被一棒逮中,形成中左外野方向的陽春砲,這發全壘打擊球初速來到107.6英里(約173.2公里),飛行距離434英尺。

經歷首局挨轟的狀況,張弘稜隨即穩定局勢,在2到4局的投球中上演9上9下飆出3次三振,5局下半開局雖讓首棒打者Dakota Kotowski敲出二壘安打,但身後的隊友幫他一把,先是靠著游擊手戴加多(Keiner Delgado)滾地球傳往二壘刺殺跑者,再由三壘手瑞瓦絲(Javier Rivas)策動5-4-3的雙殺守備,幫助張弘稜解決這個半局的危機。

6局下半,開局雖被敲安上壘,但在連續抓下兩個出局數後,張弘稜展現牽制功力,把靠著野手選擇上一壘的Devin Saltiban解決,結束這個半局對手的進攻機會,而在7局下半張弘稜續投,即便投出保送但靠著三振能力送給對手2K,順利完成今日的投球工作,最後靠著赫南德茲(Luigi Hernandez)的救援成功,收下本場比賽的勝利。

張弘稜今日先發7局,突破個人生涯的最長局數,83顆用球中投出56顆好球,僅被敲出4支安打失掉1分,並送出5次三振與1次保送,連續兩場比賽都有優質先發的表現,防禦率也回到3字頭來到3.83,6月份的每局被上壘率甚至低到只有0.99。

Chang with a career-high seven innings tonight as the Marauders win their fourth-straight! pic.twitter.com/1JPQFlM9bL