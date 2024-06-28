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MiLB》旅美代表作！張弘稜投出生涯最長7局僅失1分 勇奪本季第3勝

2024/06/28 10:24

張弘稜主投7局僅失1分，投出旅美生涯的代表作。（取自Pirates Prospects）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜1A的台灣投手張弘稜，面對賽前戰績44勝27敗的強敵費城人1A，主投7局僅失1分繳出旅美生涯代表作，並且連兩場投出優質先發內容，終場帶領球隊以6：3收下勝利，個人也拿下本季第3勝。

1局上半海盜率先攻下2分，給予張弘稜火力支援，不過下個半局張弘稜面對2棒打者Devin Saltiban，投出紅中速球被一棒逮中，形成中左外野方向的陽春砲，這發全壘打擊球初速來到107.6英里（約173.2公里），飛行距離434英尺。

經歷首局挨轟的狀況，張弘稜隨即穩定局勢，在2到4局的投球中上演9上9下飆出3次三振，5局下半開局雖讓首棒打者Dakota Kotowski敲出二壘安打，但身後的隊友幫他一把，先是靠著游擊手戴加多（Keiner Delgado）滾地球傳往二壘刺殺跑者，再由三壘手瑞瓦絲（Javier Rivas）策動5-4-3的雙殺守備，幫助張弘稜解決這個半局的危機。

6局下半，開局雖被敲安上壘，但在連續抓下兩個出局數後，張弘稜展現牽制功力，把靠著野手選擇上一壘的Devin Saltiban解決，結束這個半局對手的進攻機會，而在7局下半張弘稜續投，即便投出保送但靠著三振能力送給對手2K，順利完成今日的投球工作，最後靠著赫南德茲（Luigi Hernandez）的救援成功，收下本場比賽的勝利。

張弘稜今日先發7局，突破個人生涯的最長局數，83顆用球中投出56顆好球，僅被敲出4支安打失掉1分，並送出5次三振與1次保送，連續兩場比賽都有優質先發的表現，防禦率也回到3字頭來到3.83，6月份的每局被上壘率甚至低到只有0.99。

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