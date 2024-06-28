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奧運男籃》不會換掉可愛！美國夢幻隊下週開訓 主帥透露全員到齊

2024/06/28 10:45

美國男籃組成超大團「夢幻隊」力拚史詩5連霸。（取自推特）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運倒數28天，據《ESPN》報導，美國男籃將在下週於拉斯維加斯展開集訓，總教練柯爾（Steve Kerr）表示入選代表隊的12名球員都將出席。

「我們一直在保持溝通。」美國隊主帥柯爾在與記者的電話訪談中直呼：「我們希望名單上的所有12位選手都做好準備。」

美國男籃組成超大團「夢幻隊」力拚史詩5連霸，12人名單星光熠熠，分別是詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、A.戴維斯（Anthony Davis）、恩比德（Joel Embiid）、塔圖姆（Jayson Tatum）、布克（Devin Booker）、哈里伯頓（Tyrese Haliburton）、愛德華茲（Anthony Edwards）、哈勒戴（Jrue Holiday）、艾德巴約（Bam Adebayo）以及雷納德（Kawhi Leonard），陣容無懈可擊。

不過雷納德受到傷勢影響，在今年季後賽只出賽2場，外界也對他的健康產生疑慮，認為美國隊有可能把他換掉。對於雷納德的狀況，柯爾表示：「我們一直在觀察這件事，一直與雷納德和他的團隊保持聯繫，過去幾週他一直在訓練。」

柯爾說道：「名單中的每位球員都很重要，你永遠不知道這些事情會如何發展，受傷的情況確實有可能發生，因此我們與每個人保持聯繫，在下週前往拉斯維加斯時，我們將繼續與整個團隊保持聯繫，我們期望所有12名成員都做好了上場的準備。」

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