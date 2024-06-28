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MLB》7局狂送11K僅失1分 「拍賣哥」重拾塞揚身手仍吞敗

2024/06/28 10:03

塞爾主投7局送出本季新高11次三振，全場只失掉1分吞下敗投。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在客場對上白襪，勇士派出了「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）先發，而本場塞爾重拾塞揚身手狂飆11次三振，並且只失掉1分，不過勇士打線整場遭到白襪投手群封鎖，終場0：1吞敗。

塞爾今天對白襪主投7局，送出本季新高11次三振，全場僅被擊出4支安打，唯一失掉的一分是首局被羅伯特（Luis Robert Jr.）敲出的陽春砲。

實際上塞爾今天第一局投球遇到小亂流，總共用了21球才投完首局，不過僅被羅伯特擊出陽春砲失掉1分，後面六局塞爾找回投球節奏，完全封鎖了白襪打線未再失分，並且在7局下僅用了8球投出三上三下，完成今天的投球任務。

勇士教頭史尼克（Brian Snitker）賽後稱讚塞爾，表示當塞爾知道那是他本場比賽最後一局時，他知道要怎麼完成那局投球，「耗盡油箱的油來完成，這點他真的非常擅長。」史尼克說道。

對於最後連續解決7位白襪打者完成投球任務，塞爾則說作為投手，知道自己用球數差不多要下場時，就沒有理由保留了，「我知道隊友們在我後面更認真比賽，我一週上場一次，所以當我有機會時，我必須全力以赴。」

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