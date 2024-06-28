MLB》剛獲選國聯人氣王的哈波跑壘受傷 費城人一戰兩球星掛傷

費城人強打哈波跑壘受傷。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人強打哈波（Bryce Harper）今天在最後一個打席的跑壘時，不慎造成左大腿後肌受傷。費城人最後在主場比4比7敗給馬林魚。費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）表示，要等到明天檢查結果才能知道詳細的傷情。

哈波今在第9局最後一個打席敲二壘方向滾地球被刺殺，形成比賽最後一個出局數。全力跑壘的哈波在通過一壘後突然感到腳部不適，他抓著左大腿後肌、並一拐一拐走回休息區。

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哈波全場5打數貢獻1支二壘安打，帶有1分打點，近期連12場敲安，賽後打擊率為3成03，整體攻擊指數為0.981。而大聯盟明星賽第一階段的球迷票選，哈波以327萬7920票成為國家聯盟人氣王。

費城人強打哈波跑壘受傷。（美聯社）

《美聯社》報導，哈波將於當地時間週五接受檢查，他表示，感覺大腿有點不舒服，「我們明天會做影像檢查，看看明天感覺如何，然後再做決定。」

哈波指出，自己曾未有過軟組織損傷，他說自己跑到一壘的途中感到不適。被問到有多擔心傷勢時，哈波僅說，「我不知道，就像我說的，我以前從未有這種感覺，這很痛。」

此外，本季大多擔任指定打擊的費城人強打史瓦伯（Kyle Schwarber），今天是他本季第3次守左外野，他在第9局因左腹股溝緊繃而退場。

費城人史瓦伯（左）。（美聯社）

費城人此戰前6局打完以3比0領先，馬林魚第7局展開反攻，克魯茲（Bryan De La Cruz）敲清壘安追平，貝爾（Josh Bell）敲超前二壘安打，幫助馬林魚單局打進4分。費城人球星波姆（Alec Bohm）7下敲高飛犧牲打追平。

但第8局柏格（Jake Burger）敲陽春砲在內，馬林魚單局拿到2分，柏格第9局再敲適時安追加1分保險分，費城人最後吞近3戰第2敗，仍暫居國家聯盟東區龍頭。

This was the last play of the game where Bryce Harper injured some part of his leg.



Kill me. pic.twitter.com/s7gsxCW69G — Luke Arcaini （@ArcainiLuke） June 28, 2024

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