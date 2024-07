MLB》剛獲選國聯人氣王的哈波跑壘受傷 費城人一戰兩球星掛傷

費城人強打哈波跑壘受傷。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕費城人強打哈波(Bryce Harper)今天在最後一個打席的跑壘時,不慎造成左大腿後肌受傷。費城人最後在主場比4比7敗給馬林魚。費城人總教練湯姆森(Rob Thomson)表示,要等到明天檢查結果才能知道詳細的傷情。

哈波今在第9局最後一個打席敲二壘方向滾地球被刺殺,形成比賽最後一個出局數。全力跑壘的哈波在通過一壘後突然感到腳部不適,他抓著左大腿後肌、並一拐一拐走回休息區。

哈波全場5打數貢獻1支二壘安打,帶有1分打點,近期連12場敲安,賽後打擊率為3成03,整體攻擊指數為0.981。而大聯盟明星賽第一階段的球迷票選,哈波以327萬7920票成為國家聯盟人氣王。

《美聯社》報導,哈波將於當地時間週五接受檢查,他表示,感覺大腿有點不舒服,「我們明天會做影像檢查,看看明天感覺如何,然後再做決定。」

哈波指出,自己曾未有過軟組織損傷,他說自己跑到一壘的途中感到不適。被問到有多擔心傷勢時,哈波僅說,「我不知道,就像我說的,我以前從未有這種感覺,這很痛。」

此外,本季大多擔任指定打擊的費城人強打史瓦伯(Kyle Schwarber),今天是他本季第3次守左外野,他在第9局因左腹股溝緊繃而退場。

費城人此戰前6局打完以3比0領先,馬林魚第7局展開反攻,克魯茲(Bryan De La Cruz)敲清壘安追平,貝爾(Josh Bell)敲超前二壘安打,幫助馬林魚單局打進4分。費城人球星波姆(Alec Bohm)7下敲高飛犧牲打追平。

但第8局柏格(Jake Burger)敲陽春砲在內,馬林魚單局拿到2分,柏格第9局再敲適時安追加1分保險分,費城人最後吞近3戰第2敗,仍暫居國家聯盟東區龍頭。

This was the last play of the game where Bryce Harper injured some part of his leg.



Kill me. pic.twitter.com/s7gsxCW69G