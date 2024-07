MLB》未獲大約的蒙哥馬利失8分遭KO 讓他在休息室拿Pitchcom出氣

響尾蛇左投蒙哥馬利遭到KO、提前被換下場。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇左投蒙哥馬利(Jordan Montgomery)今天僅投2.2局狂失8分(有4分自責),響尾蛇最後以6比13敗給雙城,吞近5戰第4敗。蒙哥馬利退場後拿著PitchCom投捕無線加密通訊設備的裝置,在休息室爆氣摔東西。

蒙哥馬利曾是知名經紀人波拉斯(Scott Boras)旗下客戶,去年他幫助遊騎兵摘得世界大賽冠軍,但休賽季遲遲未能獲得一份大約,蒙哥馬利最後在3月29日與響尾蛇簽下「1+1」合約,今年薪水為2500萬美元。蒙哥馬利也在4月11日開除波拉斯。

請繼續往下閱讀...

但缺席春訓的蒙哥馬利,開季至今的狀況不理想。蒙哥馬利此戰第2局被敲5安,外加1次捕手妨礙打擊、1支高飛犧牲打,讓雙城單局灌進6分。蒙哥馬利在第3局被雙城卡斯楚(Willi Castro)敲三壘安打失1分,接著又被敲高飛犧牲打再掉1分。該半局2出局後,蒙哥馬利對柯瑞亞(Carlos Correa)丟保送後,就被換下場。

總計蒙哥馬利僅投2.2局被敲9安,失掉8分有4分自責,三振、保送各1次,賽後防禦率為6.03,蒙哥馬利吞本季第5敗。

「我對自己的期望很高,我讓很多隊友失望了。」蒙哥馬利表示,「這絕對是我生涯最困難的一年,我知道自己能做什麼。」

響尾蛇總教練羅夫洛(Torey Lovullo)認為,「他(蒙哥馬利)從未進入節奏,我認為他一直與沮喪情緒做爭鬥。」

The complete collapse of Jordan Montgomery this season has been pretty wild to see. pic.twitter.com/x3dsmU0KRE