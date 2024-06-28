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MLB》未獲大約的蒙哥馬利失8分遭KO 讓他在休息室拿Pitchcom出氣

2024/06/28 11:40

響尾蛇左投蒙哥馬利遭到KO、提前被換下場。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）今天僅投2.2局狂失8分（有4分自責），響尾蛇最後以6比13敗給雙城，吞近5戰第4敗。蒙哥馬利退場後拿著PitchCom投捕無線加密通訊設備的裝置，在休息室爆氣摔東西。

蒙哥馬利曾是知名經紀人波拉斯（Scott Boras）旗下客戶，去年他幫助遊騎兵摘得世界大賽冠軍，但休賽季遲遲未能獲得一份大約，蒙哥馬利最後在3月29日與響尾蛇簽下「1+1」合約，今年薪水為2500萬美元。蒙哥馬利也在4月11日開除波拉斯。

但缺席春訓的蒙哥馬利，開季至今的狀況不理想。蒙哥馬利此戰第2局被敲5安，外加1次捕手妨礙打擊、1支高飛犧牲打，讓雙城單局灌進6分。蒙哥馬利在第3局被雙城卡斯楚（Willi Castro）敲三壘安打失1分，接著又被敲高飛犧牲打再掉1分。該半局2出局後，蒙哥馬利對柯瑞亞（Carlos Correa）丟保送後，就被換下場。

總計蒙哥馬利僅投2.2局被敲9安，失掉8分有4分自責，三振、保送各1次，賽後防禦率為6.03，蒙哥馬利吞本季第5敗。

「我對自己的期望很高，我讓很多隊友失望了。」蒙哥馬利表示，「這絕對是我生涯最困難的一年，我知道自己能做什麼。」

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）認為，「他（蒙哥馬利）從未進入節奏，我認為他一直與沮喪情緒做爭鬥。」

響尾蛇左投蒙哥馬利遭到KO、提前被換下場。（法新社）

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