MLB》單場狂敲4轟、柏尼斯7局好投 金鶯煙火秀轟垮遊騎兵收2連勝

柏尼斯7局好投，外加打線4轟支援，收下個人第9勝。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯與遊騎兵的4連戰的首場比賽，金鶯在主場舉行「煙火秀」，單場敲出4發全壘打，再加上塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes）7局好投，終場以11：2轟垮對手收下2連勝，衛冕軍則吞下4連敗。

首局金鶯就開起攻勢，靠著新秀耶斯塔德（Heston Kjerstad）在一、三壘有人時打出右半邊方向的安打先馳得點，下一棒的魏斯伯格（Jordan Westburg）也敲出二壘安打，將壘上兩名跑者送回本壘，但自己想進佔三壘卻遭到觸殺，也結束這個半局的攻勢。

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3局下半金鶯持續發起進攻，靠著兩安站上一、三壘後，蒙卡索（Ryan Mountcastle）擊出中外野深遠飛球形成高飛犧牲打拿下1分，不過下一棒的耶斯塔德選擇重砲開轟，咬中紅中變速球掃出中外野方向的兩分砲，也是他本季的首轟，幫助球隊以6：0領先。

雖然在4局上半，遊騎兵靠著賈西亞（Adolis García）開局的陽春砲破蛋，但金鶯不因此停下腳步，下個半局首棒打者考瑟（Colton Cowser）擊出長打上壘後，接著上場的穆林斯（Cedric Mullins）也加入煙火派對，1發兩分砲直接讓上個半局賈西亞的全壘打做白工。

比賽一路來到後段，金鶯還要繼續得分，7局下半狀元捕手拉契曼（Adley Rutschman）開局馬上轟出陽春砲，本季第15轟出爐，8局下半考瑟也火力全開，跟隨拉契曼的步伐，同樣在該局一開始炸裂陽春砲，單場一共敲出4發全壘打，也讓金鶯在這個月已狂轟57發，打破隊史在6月份的全壘打紀錄，僅次於2023年的勇士（61轟）與2022年的洋基（58轟）排行大聯盟第3。

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除了火力全開的表現之外，金鶯先發投手柏尼斯主投7局，雖被敲出9支安打稍多，但僅讓對手攻下1分，並送出5次三振，喜獲第9勝；遊騎兵部分，先發葛雷（Jon Gray）上演慘痛一役，5局的投球同樣被打出9安卻狂失8分，黯然收下本季第4敗。

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