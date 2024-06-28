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NBA》快艇「超想」留PG 總管法蘭克：還是尊重他想法

2024/06/28 11:12

快艇仍希望可以留下喬治。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕快艇球星「PG」喬治（Paul George）休賽季離隊的謠言滿天飛，快艇方面球隊總管法蘭克（Lawrence Frank）近日出面受訪，表達出球隊「非常想要」留下喬治的想法，但無論最終喬治決定如何，球團都會尊重喬治的想法。

喬治是否行使最後一年球員選擇權，期限為美國時間本週六（29日），隨著決定的日期即將到來，快艇總管法蘭克出面喊話，表示球團非常希望可以留下喬治。

《ESPN》報導指出，快艇可以開出4年2.21億美元的價碼留人，不過喬治與球團兩方至今未有共識，法蘭克表示，近期他一直有和喬治經紀人Aaron Mintz協商，希望可以有好結果。

「我們很愛喬治。」法蘭克在選秀會上受訪說道：「我們非常想要留下喬治，但我們也很可以理解、尊重他，畢竟事實上這就是生意。」法蘭克補充說，喬治是個明星球員、攻防一體的球員，同時也是個好人，球團希望他最終可以留下，但如果他選擇跳出合約，還是會給予最大的尊重。

《ESPN》指出，如果喬治選擇成為自由球員，下賽季他將有可能與別隊簽約，而如果他行使最後一年球員選項，也有可能會提出交易請求。

法蘭克透露，他同時也有和哈登（James Harden）的經紀人接觸，希望可以維持快艇「三巨頭」陣容，不過法蘭克也說，在新版薪資規定下，要維持球隊陣容難度很高，特別是對於快艇這種球星都在30幾歲的情況下，影響更大，如果沒有CBA限制，老闆帕默（Steve Ballmer）絕對不是問題，但在新版CBA下，這就不是有沒有錢的問題，而是如何保持陣容、同時又保有彈性空間，法蘭克坦言，這對他來說非常困難。

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