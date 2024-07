MLB》洋基讓出美東龍頭！失8分的50億左投談不願提前退場的原因

洋基明星左投羅冬。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基明星左投羅冬(Carlos Rodon)今天在客場面對藍鳥,羅冬前2局就狂失8分,但他仍投滿5局,減輕自家牛棚壓力。洋基最後以2比9輸球,條紋軍輸球後讓出美東龍頭,以52勝31敗、勝率6成27居美東第二。金鶯今贏球後,以51勝30敗、勝率6成30登上美東首位。

羅冬第1局一開始前5名打者都沒有解決,包含被藍鳥「春天哥」史普林格(George Springer)轟三分砲在內,單局就失掉5分。羅東續投第2局,再度被史普林格敲三分彈,羅東前兩局投球就失掉8分之多。

但羅冬仍繼續待在場上投球,第5局更是不願提前退場,即便洋基後援投手畢克佛(Phil Bickford)已經從牛棚走出來,羅冬仍婉拒洋基教頭布恩(Aaron Boon)的換投,讓畢克佛轉身走回牛棚區。羅冬最後用107球投滿5局。

總計羅冬5局投球被敲10安(包含2轟),失掉8分都是自責,賞8次三振、丟1次保送,賽後防禦率為4.42。羅冬吞本季第5敗、但仍以9勝並列最多。

「我只想要投滿5局後給牛棚,同時也向自己證明一些事。」羅冬表示,「即便我被擊倒,我也能站起來,繼續前進。」

羅冬在過去3場先發,合計投13.2局狂掉21分(20分為自責)。洋基官網指出,近期對手針對羅冬的速球作攻擊,布恩認為,「顯然,一些球隊對他做出的比賽計畫很好,他現在正經歷這些困境,但他展現出一種勇敢的精神,堅持要投完5局、不想退場,特別是我們現在身為一支球隊正遇到的狀況。」

2022年休賽季以6年1.62億美元(約50億新台幣)的羅冬,去年受到傷勢影響,整季只有3勝8敗、防禦率6.85的成績。

