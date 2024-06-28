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MLB》洋基讓出美東龍頭！失8分的50億左投談不願提前退場的原因

2024/06/28 12:26

洋基明星左投羅冬。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon）今天在客場面對藍鳥，羅冬前2局就狂失8分，但他仍投滿5局，減輕自家牛棚壓力。洋基最後以2比9輸球，條紋軍輸球後讓出美東龍頭，以52勝31敗、勝率6成27居美東第二。金鶯今贏球後，以51勝30敗、勝率6成30登上美東首位。

羅冬第1局一開始前5名打者都沒有解決，包含被藍鳥「春天哥」史普林格（George Springer）轟三分砲在內，單局就失掉5分。羅東續投第2局，再度被史普林格敲三分彈，羅東前兩局投球就失掉8分之多。

但羅冬仍繼續待在場上投球，第5局更是不願提前退場，即便洋基後援投手畢克佛（Phil Bickford）已經從牛棚走出來，羅冬仍婉拒洋基教頭布恩（Aaron Boon）的換投，讓畢克佛轉身走回牛棚區。羅冬最後用107球投滿5局。

洋基明星左投羅冬。（法新社）

總計羅冬5局投球被敲10安（包含2轟），失掉8分都是自責，賞8次三振、丟1次保送，賽後防禦率為4.42。羅冬吞本季第5敗、但仍以9勝並列最多。

「我只想要投滿5局後給牛棚，同時也向自己證明一些事。」羅冬表示，「即便我被擊倒，我也能站起來，繼續前進。」

羅冬在過去3場先發，合計投13.2局狂掉21分（20分為自責）。洋基官網指出，近期對手針對羅冬的速球作攻擊，布恩認為，「顯然，一些球隊對他做出的比賽計畫很好，他現在正經歷這些困境，但他展現出一種勇敢的精神，堅持要投完5局、不想退場，特別是我們現在身為一支球隊正遇到的狀況。」

2022年休賽季以6年1.62億美元（約50億新台幣）的羅冬，去年受到傷勢影響，整季只有3勝8敗、防禦率6.85的成績。

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