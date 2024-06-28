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U18女籃》怎麼守？中國「女姚明」220公分超誇張 對手嚇壞：沒見過這麼高的人

2024/06/28 12:43

中國17歲女籃新星張子宇身高220公分外號「女姚明」。（取自推特）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中國17歲女籃新星張子宇身高220公分外號「女姚明」，一柱擎天的身高近日在U18亞洲盃女籃賽場引起話題，對手也驚呼：「從來沒有防守過這麼高的選手。」

張子宇異於常人的身高讓對手都變「小人國」，日前中國對上印尼時，張子宇身旁站著174公分的柯絲納迪（Caylee Koesnadi），強烈的對比被攝影師捕捉，照片瞬間在網路上瘋傳。

「我沒有意識到身高差距有這麼大。」印尼隊的柯絲納迪表示：「當我看到照片並看到差距有多大時，確實令人震驚！」

柯絲納迪直呼：「我從來沒有見過或防守過這麼高的人，光是防守她就是不真實的。」該役張子宇9投9中，拿下19分、7籃板、3火鍋。

柯絲納迪認為自己非常幸運能夠與張子宇交手，「這絕對是一次千載難逢的經歷，有助於我獲得經驗，並讓我在防守這麼高的球員時變得更聰明，當我將來防守更高的球員時，這肯定會有所幫助。」

張子宇憑藉一柱擎天的身高在場上肆虐，目前出賽3場，繳出場均33分、11.3籃板、2.7助攻、2.3阻攻的誇張數據。

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