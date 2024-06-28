美國賽》幫師兄「左手重砲」報仇！21歲廖倬甫晉級男單8強平紀錄

廖倬甫。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕土銀21歲小將廖倬甫今在超級300系列美國羽球公開賽以21：19、21：10拍落巴西選手馬提亞斯（Jonathan Matias），闖男單8強，幫師兄「左手重砲」林俊易復仇，土銀另一位好手蘇力揚也挺進8強，廖倬甫、蘇力揚有機會在4強狹路相逢。

世界排名114的廖倬甫從資格賽開始奮戰，連續擊敗美國選手Linden Wang和印度選手庫馬爾（Kartikey Gulshan Kumar），32強則以13：21、21：17、21：9逆轉歐錦賽銅牌芬蘭選手奧爾多夫（Joakim Oldorff）。

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初次交手打敗第1種子林俊易的馬提亞斯，廖倬甫1：3落後連拿6分超前，後來遭馬提亞斯追成18：18平手，小廖關鍵時刻有穩住陣腳並先聲奪人。廖倬甫第二局一路領先，甚至打出連拿13分超猛攻勢，最終以直落二擺平馬提亞斯。

廖倬甫繼去年南韓大師賽，生涯二度闖進超級300系列男單8強，再來將跟新加坡的鄭加恆過招。

男單第3種子蘇力揚在16強賽，以21：14、21：12拍落以色列選手希爾伯曼（Misha Zilberman），8強對戰日本田中湧士，蘇力揚過去兩度交手都是贏家，也要尋求在4強跟廖倬甫上演「台灣內戰」。

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