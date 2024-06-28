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WTT挑戰賽》直落三收拾印度黑馬 黃彥誠挺進男單16強

2024/06/28 11:11

黃彥誠直落三擊退印度的沙赫，挺進男單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕從資格賽殺進正賽的黃彥誠，在2024年WTT突尼斯挑戰賽男單首輪，以直落三解決印度選手沙赫，今晚16強將迎戰克羅埃西亞好手普卡爾。

世界排名140的黃彥誠在資格賽連闖2關，32強對決世界排名152的沙赫，也未遭遇太多抵抗，以11:8、11:5、12:10拿下勝利。

世界排名56的普卡爾首輪則以3:1扳倒世界排名22的埃及一哥阿薩爾。

世界排名60的馮翊新今晚16強則遭遇日本巴黎奧運國手筱塚大登，兩人在2017年亞洲青少年錦標賽曾交手過，當時小馮以4:2獲勝。

世界排名49的筱塚首輪以3:1擊退近況不佳的瑞典「六角戰士」莫雷加德。

女雙方面，國泰「劉黃配」劉馨尹/黃禹喬在16強戰以3:2險勝羅馬尼亞的普萊恩/辛格奧贊，8強將對決南韓的柳是宇/金河珍。

女單賽事，台灣隊遭遇重挫，39歲老將黃怡樺苦戰5局後，以2:3遭世界排名36的泰國好手帕拉蘭逆轉；從資格賽晉級的王意如也以0:3不敵世界排名12的波多黎各名將迪亞茲，未能挺進16強。

劉馨尹（右）和黃禹喬聯手沙退羅馬尼亞組合，晉級女雙8強。（取自WTT官網）

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