NBA》別再說布朗尼「靠爸」 沃神：聯盟超多這種靠關係的…

沃納洛斯基指出，NBA靠關係的例子並不罕見，不滿外界質疑布朗尼「靠爸」中選。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕詹皇之子布朗尼（Bronny James）今天在第二天選秀會中，在第55順位被湖人選走，由於大學成績不亮眼加上又有心臟病史，讓外界傳出布朗尼「靠爸」中選的質疑，不過《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）倒是很不滿意這種說法，因為聯盟中靠關係拿到職位的例子並不罕見。

「沃神」在外界一片質疑聲中，跳出來幫布朗尼講話，表示裙帶關係在NBA中是很常見的現象，「我不想聽到這些指控，人們討論著裙帶關係。」沃納洛斯基說道，NBA充滿著裙帶關係，從老闆階層、管理階層、教練團等都有，因此他不想再聽到布朗尼是因為爸爸的關係才能加入湖人，因為整個聯盟都充斥著這樣的事情。

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湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）表示，會在第二輪選擇布朗尼的原因，是因為他們喜歡布朗尼的職業道德和人格。

先前有消息指出，詹姆斯（LeBron James）預計跳出合約，而湖人則會奉上3年1.62億美元的頂薪合約留人，屆時如果詹姆斯續留湖人，將有機會和布朗尼成為史上第一對同場出賽、而且還是當隊友的父子檔。

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