PLG》批投票亂七八糟的林書豪 今天向媒體道歉

林書豪。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕剛率新北國王奪下隊史首冠的林書豪近日在Podcast節目中痛批PLG年度獎項票選「亂七八糟 」，更舉周桂羽入選年度第一隊為例，不過他今日透過IG限時動態向媒體記者道歉。

對於今年年度獎項結果，林書豪相當不以為然，「今年那些年度獎項亂七八糟！」他舉周桂羽為例，並強調自己很尊重他，並非針對他個人，但身處年度戰績第5名的球隊、場均不到8分卻能入選年度第一隊。

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由於年度獎項是媒體投票決定，因此台北市籃球記者聯誼會提出嚴正駁斥，同時投票也完全依據聯盟規則進行，而惹出爭議的林書豪表示，「一段剪輯後的限時動態，並不是傳達我所有感受的最佳方式。」

林書豪在IG限時動態表示，「我有收到也持續聽取媒體朋友對我關於年度獎項投票相關言論的反應。首先我要因為讓媒體朋友感受到不被尊重而道歉，體育記者是一個辛苦的行業，我對許多日復一日努力報導我們比賽的媒體朋友們非常尊重與關心，沒有你們這個聯盟沒有辦法成功。」

林書豪透露，自己目標是支持和改善台灣的籃球產業，這個過程可能包括需要展開許多深入也複雜、攸關當責與透明度的對話，一段剪輯後的限時動態並不是傳達我所有感受的最佳方式，他也希望大家能花時間聆聽所有的節目內容。

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