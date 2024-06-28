MLB》連兩支三壘安打、帕斯昆汀關鍵高飛犧牲 皇家逆轉美中龍頭收2連勝

帕斯昆汀敲出關鍵的高飛犧牲打，幫助球隊拿下勝利。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕皇家在主場迎戰守護者，皇家靠著帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）超前比數的高飛犧牲打，以及先發投手瓦卡（Michael Wacha）及牛棚的聯手壓制之下，終場以2：1逆轉擊敗美聯中區龍頭收下2連勝，連續兩天都以逆轉勝收場。

雙方本場上演投手戰，直到5局上半守護者的進攻，佛里曼（Tyler Freeman）與關（Steven Kwan）分別敲出一壘與二壘安打，開局攻佔二、三壘，接著上場的Daniel Schneemann則擊出右外野方向的高飛犧牲打，幫助球隊先馳得點。

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比賽來到6局下半，皇家吹起反攻號角，首棒打者伊斯貝爾（Kyle Isbel）擊往右半邊方向，球碰到右外野手Schneemann的手套前端但沒抓穩形成落地的三壘安打，下一棒的賈西亞（Maikel Garcia）不放過這次的大好機會，相中高位置的速球打到右外野，球一路滾到牆下的同時，賈西亞也衝到三壘且攻下追平分，開局連續兩個打席打出三壘安打。

接著打擊輪到帕斯昆汀，外角球打向中外野的深遠飛球形成高飛犧牲打，送回三壘上的超前分，也是他連續4場比賽有打點進帳。拿下超前分後，皇家啟用牛棚鎖定勝局，3人合計吃下3.2局沒被敲出安打並送出5張老K，最終1分差擊敗對手。

皇家先發投手瓦卡主投5.1局僅失1分，並送出6次三振表現優異，打線上面，明星捕手培瑞茲（Salvador Perez）3個打數也繳出雙安表現，前役面對馬林魚在比賽後段也敲出關鍵追平安的帕斯昆汀，今日也再度建功；守護者部分，先發投手萊福利（Ben Lively）投出6局失2分的優質先發內容，但打線遭到封鎖苦吞敗投。

守護者先發萊福利好投吞敗。（美聯社）

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