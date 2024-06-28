NBA選秀》歷史必須在湖人創造！總管佩林卡大讚皇子布朗尼2特質

詹姆斯（右）的兒子布朗尼（左）。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕洛杉磯湖人隊今在第55順位選進詹姆斯（LeBron James）的兒子布朗尼（Bronny James），實現前所未見的父子同隊，總管佩林卡（Rob Pelinka）對「皇子」讚譽有加

根據《ESPN》報導，佩林卡談及湖人次輪指名時表示，「聯盟歷史從未有父子同時上場過，這將會是很神奇的時刻。」佩林卡提到，詹姆斯雖然還未決定下季是否執行球員選項，球團也必須尊重他的決定，「但如果他成功留下來，就能創造NBA的歷史，歷史性的一刻必須是在湖人隊。

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19歲的布朗尼在南加州大學的大一賽季出賽25場，場均上場19.4分鐘，拿下4.8分、2.8籃板、2.1助攻，投籃命中率36.6%、三分命中率26.7%，他在芝加哥的聯合試訓展現不俗的運動能力以及外線投射能力，最後今天獲得湖人隊青睞。

「首先，他的品行出眾，」佩林卡受訪談及布朗尼時說，「而且他是非常努力的年輕人，這是我們指名球員、將他們納入發展部門時非常重視的特質。

布朗尼在選秀前曾說自己將以防守見長的角色球員如塞爾提克J.哈勒戴（Jrue Holiday）、D.懷特（Derrick White）以及國王隊米契爾（Davion Mitchell）為標竿。

對此，佩林卡也看好布朗尼能在未來成為看守對方主要得分者的球員，「他防守其他控衛的方式極具破壞性，他可以守多個位置，我們也看到他在投籃能力的成長，看好他成為優秀的射手、3D球員。」

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