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MLB》從失10分的惡夢學到教訓 今永昇太坦言只出8成力卻釀傷害

2024/06/28 13:48

今永昇太。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕揮別前一場失10分的慘烈一役，小熊日籍左投今永昇太今天交出6局失3分的優質先發，小熊在延長賽第10局靠哈普（Ian Happ）的兩分砲，最後在客場以5比3擊敗巨人，小熊中止近期的4連敗、避免在這次的4連戰遭到恆掃。今永昇太坦言，前一次先發只有8成力丟球，「自己太過於有自信，要像今天這樣的出力才行得通，真的學到了一課。」

今永昇太前一次先發面對大都會，僅投3局被敲11安（包含3轟），狂掉10分寫生涯最慘一戰。今永今天用93球投滿6局，交出6局失3分的優質先發，被敲5安、丟2次保送，賞3次三振，賽後防禦率為3.07。

《芝加哥論壇報》報導，今永昇太前一場碰上大都會時，一開賽沒有完全發揮他的球速，當天的速球最快只有148公里、均速僅145公里。此戰面對巨人之戰，今永的球速有所提升，速球最快丟到94.6英里（約152.2公里），其均速為92.6英里（149公里）比賽季平均高出0.9英里。

「我的投球動作感覺很好。」今永昇太透過翻譯表示，「在大聯盟，你不能降低投球威力來解決打者，我上週學到這一課。」今永指出，「今天丟到93、94英里，雖然仍不是全力丟球，但我透過調整自己的投球動作，使自己能達到這個水準，所以我認為這是一個很好的學習點。」

今永昇太。（法新社）

小熊隊總教練康索（Craig Counsell）曾在春訓時間向今永昇太說，被打爆不是壞事，重新站起來才是最重要的。

今永昇太賽後受訪說，經歷嚴厲的一週，希望能看到自己努力站起來的姿態。今永也坦言，過去一週有些日子無法入眠，比賽前的心情也變得較消沉，「能做到的只有自己，我試著提升自己的動力，像在這樣的波折中不斷地振作起來。」

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