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世壯運賽事 蔣萬安有意戰桌球、侯友宜打團體戰

2024/06/28 12:37

雙北世界壯年運動會今（28）天召開第7次組委會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜共同出席。（記者田裕華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕雙北世界壯年運動會今（28）天召開第7次組委會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜共同出席，兩人也透露了將報名參加的賽事項目，蔣萬安表示想嘗試一些過去沒有參與的，有考慮桌球；侯友宜則是與市府團隊報名慢速壘球，也邀請蔣萬安、中央政府組隊，一起挑戰3對3籃球賽。

蔣萬安表示，世壯運有35個項目，年滿30歲就可以報名參加；他認為，侯友宜有很多運動項目都很厲害，不管是桌球還有網球，過去都是高手。他自己以前念書的時候有打籃球、游泳，想報名以前比較沒有參與的，提到之前跟桌球國手江宏傑拍過一個桌球短片，有被指導一些技術，是考慮的項目。

蔣萬安也提到雙北很積極宣傳行銷世壯運，強調這是一個大型國際賽事，結合觀光、文化，同時也是城市跟國家整體宣傳形象非常重要的一項活動，接下來也會透過駐外使館、社群媒體，甚至下半年會實際到各地去設攤宣傳以及拜會，之前已經到日本、新加坡、韓國、馬來西亞等國家，接下來會到美國、加拿大等，持續加強宣傳。

侯友宜則說他報名慢速壘球，未來會組成3對3籃球賽，也歡迎蔣萬安、中央也組隊來挑戰。他也提到，雙北的宣傳力道是不斷的在強化，最近除了蔣萬安跟江宏傑拍桌球影片，他也跟湯智鈞拍一個非常有趣的短片，更重要的是把行銷的管道推廣到國際航空，讓國際友人能看得到，也不斷強化社群網站、媒體行銷；到明年這段期間會更加強力道宣傳，現在已有1萬8000人報名，未來還會越來越多，期待有4萬人來參加。

雙北世界壯年運動會今（28）天召開第7次組委會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜共同出席。（記者田裕華攝）

雙北世界壯年運動會今（28）天召開第7次組委會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜共同出席。（記者田裕華攝）

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