晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職選秀》掉到第二輪！前旅日火球男張奕 被富邦悍將選中

2024/06/28 18:58

富邦悍將第二輪指名旅日投手張奕。（記者廖耀東攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年中職選秀今天盛大登場，富邦悍將在第2輪第一順位選進前旅日投手張奕。

現年30歲的張奕在國中畢業後赴日留學，就讀福岡第一高等學校，大學就讀日本經濟大學，他在2016年參加日職選秀會，張奕於育成選秀會被歐力士猛牛第一輪選進，進入日職賽場。

本職為外野手的張奕在2018年「棄投從打」，並在2019年正式登錄為投手，張奕在2019年8月8日面對日本火腿，交出6局失1分好投，成為日職史上首位在一軍初先發就摘得勝投的育成選手。

張奕也代表台灣隊參加2019年世界棒球12強賽，張奕以2勝、共投13.2局0失分（ERA0），勇奪大會三大獎（防禦率王、勝投王、全明星隊）。張奕曾在2022年飆出生涯最快的158公里。

由於歐力士在2022年季後開大約網羅強打森友哉，張奕被選為補償選手，因此轉戰西武獅。但張奕受到右肩傷勢影響，去年整季只在一軍出賽5場，合計5局被敲10安（包含2轟）、賞3次三振，失掉5分，防禦率為9。張奕季後遭戰力外，去年隨台鋼雄鷹征戰冬盟，今年與台鋼簽自行培訓合約參與二軍賽。

張奕今年在二軍出賽11場有6場先發，戰績2勝1敗，有1次中繼成功，防禦率4.47，共投44.1局被敲51安、賞37次三振，丟10次保送、1次觸身球，每局被上壘率為1.38。張奕曾在4月28日面對富邦悍將二軍，後援1.1局失掉11分有9分自責，但張奕在6月22日先發面對中信兄弟二軍，交出5局無失分的好投。

張奕小檔案

年齡：30歲
投打：右投右打
守位：投手
目前狀態：台鋼雄鷹自主培訓球員
特殊表現：
2019年第二屆世界棒球12強台灣代表隊

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。