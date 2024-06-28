中職選秀》掉到第二輪！前旅日火球男張奕 被富邦悍將選中

富邦悍將第二輪指名旅日投手張奕。（記者廖耀東攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年中職選秀今天盛大登場，富邦悍將在第2輪第一順位選進前旅日投手張奕。

現年30歲的張奕在國中畢業後赴日留學，就讀福岡第一高等學校，大學就讀日本經濟大學，他在2016年參加日職選秀會，張奕於育成選秀會被歐力士猛牛第一輪選進，進入日職賽場。

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本職為外野手的張奕在2018年「棄投從打」，並在2019年正式登錄為投手，張奕在2019年8月8日面對日本火腿，交出6局失1分好投，成為日職史上首位在一軍初先發就摘得勝投的育成選手。

張奕也代表台灣隊參加2019年世界棒球12強賽，張奕以2勝、共投13.2局0失分（ERA0），勇奪大會三大獎（防禦率王、勝投王、全明星隊）。張奕曾在2022年飆出生涯最快的158公里。

由於歐力士在2022年季後開大約網羅強打森友哉，張奕被選為補償選手，因此轉戰西武獅。但張奕受到右肩傷勢影響，去年整季只在一軍出賽5場，合計5局被敲10安（包含2轟）、賞3次三振，失掉5分，防禦率為9。張奕季後遭戰力外，去年隨台鋼雄鷹征戰冬盟，今年與台鋼簽自行培訓合約參與二軍賽。

張奕今年在二軍出賽11場有6場先發，戰績2勝1敗，有1次中繼成功，防禦率4.47，共投44.1局被敲51安、賞37次三振，丟10次保送、1次觸身球，每局被上壘率為1.38。張奕曾在4月28日面對富邦悍將二軍，後援1.1局失掉11分有9分自責，但張奕在6月22日先發面對中信兄弟二軍，交出5局無失分的好投。

張奕小檔案

年齡：30歲

投打：右投右打

守位：投手

目前狀態：台鋼雄鷹自主培訓球員

特殊表現：

2019年第二屆世界棒球12強台灣代表隊

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