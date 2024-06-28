晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

奧運男籃》夢幻隊的煩惱！美國隊都是大咖球星誰當先發？ 主帥給出回應

2024/06/28 14:06

美國男籃組成超大團「夢幻隊」力拚史詩5連霸。（取自推特）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運倒數28天，美國男籃將在下週於拉斯維加斯展開集訓，由於陣中成員都是大咖球星，先發5人該怎麼安排成為總教練柯爾（Steve Kerr）甜蜜的煩惱，對此柯爾也針對先發陣容給出回應。

美國男籃組成「夢幻隊」力拚史詩5連霸，12人名單星光熠熠，分別是詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、A.戴維斯（Anthony Davis）、恩比德（Joel Embiid）、塔圖姆（Jayson Tatum）、布克（Devin Booker）、哈里伯頓（Tyrese Haliburton）、愛德華茲（Anthony Edwards）、哈勒戴（Jrue Holiday）、艾德巴約（Bam Adebayo）以及雷納德（Kawhi Leonard），陣容超豪華。

美國隊成員都是一時之選，會由哪5人當先發備受討論，柯爾表示目前仍然懸而未決，「這是一個很好的問題，我和我的教練團已經對此進行了很多討論。」

柯爾直呼：「我猜有一天名單上的12名球員都會進入名人堂，那麼如何從這12人之中選出5名先發呢？我們的想法是你要找到合適的組合，在攻防兩端都可以發揮最大作用。」

柯爾說道：「因此我們在拉斯維加斯集訓的重要工作是找到合適的五人組合，並要求所有12名球員完全致力於贏得金牌的目標，無論誰上場比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。