奧運男籃》夢幻隊的煩惱！美國隊都是大咖球星誰當先發？ 主帥給出回應

美國男籃組成超大團「夢幻隊」力拚史詩5連霸。（取自推特）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運倒數28天，美國男籃將在下週於拉斯維加斯展開集訓，由於陣中成員都是大咖球星，先發5人該怎麼安排成為總教練柯爾（Steve Kerr）甜蜜的煩惱，對此柯爾也針對先發陣容給出回應。

美國男籃組成「夢幻隊」力拚史詩5連霸，12人名單星光熠熠，分別是詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、A.戴維斯（Anthony Davis）、恩比德（Joel Embiid）、塔圖姆（Jayson Tatum）、布克（Devin Booker）、哈里伯頓（Tyrese Haliburton）、愛德華茲（Anthony Edwards）、哈勒戴（Jrue Holiday）、艾德巴約（Bam Adebayo）以及雷納德（Kawhi Leonard），陣容超豪華。

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美國隊成員都是一時之選，會由哪5人當先發備受討論，柯爾表示目前仍然懸而未決，「這是一個很好的問題，我和我的教練團已經對此進行了很多討論。」

柯爾直呼：「我猜有一天名單上的12名球員都會進入名人堂，那麼如何從這12人之中選出5名先發呢？我們的想法是你要找到合適的組合，在攻防兩端都可以發揮最大作用。」

柯爾說道：「因此我們在拉斯維加斯集訓的重要工作是找到合適的五人組合，並要求所有12名球員完全致力於贏得金牌的目標，無論誰上場比賽。」

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