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MLB》守護者為加強先發輪值 傳簽下前老虎左投波伊德

2024/06/28 14:54

波伊德。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，守護者為補強先發輪值深度，傳將找來前老虎左投波伊德（Matthew Boyd）。

今年33歲的波伊德在2013年被藍鳥以第6輪選中，並在2015年完成大聯盟初登板，但表現相當不理想，出賽兩場皆先發共只投了6.2局，防禦率14.85，在季中透過交易來到老虎，並換取當時的王牌投手普萊斯（David Price），而這一待就是7年，雖然在2022年離開老虎來到水手並轉換角色來到中繼，但也僅僅只待1年就又回到老東家，並在年底成為自由球員。

截至目前為止，守護者以51勝28敗坐穩美聯中區龍頭，離同分區的老二雙城還有7場的勝差，今年他們靠著休賽季簽下的萊福利（Ben Lively）投出意想不到的成果，再加上陣中的年輕投手拜比（Tanner Bibee）與艾倫（Logan Allen）也在輪值中貢獻一己之力，波伊德的加入可讓球團與總教練瓦格特（Stephen Vogt）多了一名可用之兵。

根據2023年的數據統計，波伊德的球種以直球為主，搭配滑球與變速球以及少量伸卡球與曲球，直球均速來到91英里（約146.5公里）；生涯成績部分，他在大聯盟一共出賽174場，其中先發場次160場，戰績44勝67敗，防禦率4.94，標準化防禦率ERA+90（100為聯盟平均）。

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