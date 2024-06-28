晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》球沒有滾出界外...洋基菜鳥判斷瑕疵 讓條紋軍付出慘痛代價

2024/06/28 15:31

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天作客藍鳥之戰，首局條紋軍菜鳥一壘手萊斯（Ben Rice）首局發生一個要命的判斷瑕疵，讓洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon）單局狂失5分、前兩局就掉8分，讓洋基最後以2比9輸球，也讓出美聯東區龍頭寶座。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，萊斯可能是因為經驗不足，因此造成傷害。

藍鳥首局靠小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的二壘安打先拿1分，並以無人出局攻占二、三壘，39歲老將J.透納（Justin Turner）揮棒敲成一壘邊線的滾地球，萊斯起初想等球滾出界外，未料這顆小白球碰到一壘壘包後改變方向，球滾至內野，這時萊斯再撿起球，但J.透納已經跑過一壘形成內野安打，讓藍鳥再拿1分。接著藍鳥「春天哥」史普林格（George Springer）轟出三分砲，羅冬前5人都沒解決就掉5分。

「這可能是經驗不足對他造成傷害，但這是那種他可能再也不會遇到的狀況。」布恩賽後表示，萊斯應該要把球撿起來，「這只是一個奇怪的事，但可能是他應該先撿球抓出局數。」

萊斯說，「這些是詭異的PALY，我看過不少這樣的狀況，通常這球會留在界內，但我以為這球會往界外跑，但它卻沒有。我可能應該上前撿球，但事情就是這樣。」

由於當家一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）受傷，萊斯近期頂上守一壘防區。

萊斯。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。