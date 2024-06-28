MLB》球沒有滾出界外...洋基菜鳥判斷瑕疵 讓條紋軍付出慘痛代價

Hardest hit RBI single I’ve EVER SEEN for Justin Turner



pic.twitter.com/UiEs94LF05 — Ben Verlander （@BenVerlander） June 27, 2024

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天作客藍鳥之戰，首局條紋軍菜鳥一壘手萊斯（Ben Rice）首局發生一個要命的判斷瑕疵，讓洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon）單局狂失5分、前兩局就掉8分，讓洋基最後以2比9輸球，也讓出美聯東區龍頭寶座。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，萊斯可能是因為經驗不足，因此造成傷害。

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藍鳥首局靠小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的二壘安打先拿1分，並以無人出局攻占二、三壘，39歲老將J.透納（Justin Turner）揮棒敲成一壘邊線的滾地球，萊斯起初想等球滾出界外，未料這顆小白球碰到一壘壘包後改變方向，球滾至內野，這時萊斯再撿起球，但J.透納已經跑過一壘形成內野安打，讓藍鳥再拿1分。接著藍鳥「春天哥」史普林格（George Springer）轟出三分砲，羅冬前5人都沒解決就掉5分。

「這可能是經驗不足對他造成傷害，但這是那種他可能再也不會遇到的狀況。」布恩賽後表示，萊斯應該要把球撿起來，「這只是一個奇怪的事，但可能是他應該先撿球抓出局數。」

萊斯說，「這些是詭異的PALY，我看過不少這樣的狀況，通常這球會留在界內，但我以為這球會往界外跑，但它卻沒有。我可能應該上前撿球，但事情就是這樣。」

由於當家一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）受傷，萊斯近期頂上守一壘防區。

萊斯。（資料照，法新社）

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