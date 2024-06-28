中職選秀》響尾蛇2A內野即戰力！ 統一獅首輪第4順位選陳聖平

陳聖平。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年中職選秀今天登場，統一獅首輪第4順位選入前旅美2A好手陳聖平，補強陣中內野空缺。

陳聖平在業餘時期就展現出驚人的天賦，擁有能夠鎮守球場上9個位置的功能性，在2019年被響尾蛇相中，以30萬美元簽約金、5萬美元獎學金，成為響尾蛇隊史第4位台將。

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在進入響尾蛇小聯盟體系後，陳聖平雖表現一般但仍在去年被升上2A，在今年6月與響尾蛇達成協議後遭到釋出，並投入中華職棒選秀，生涯在小聯盟累積282場出賽，敲出17轟、打擊率2成17，攻擊指數0.620。

打擊上，陳聖平有著優異的原始力量，但較難穩定地將其兌現在比賽當中，因為他有著容易被三振，不容易選保送率的特性，生涯在小聯盟保送率僅6.2%，被三振率高達27.5%。守備上，陳聖平有著巨大的守備範圍以及不俗的臂力，較為「浪漫」的防守方式讓他雖然能實現許多美技，卻會在日常的守備出紕漏，導致守備率不佳。

陳聖平小檔案

年齡：23歲

投打：右投左打

守位：內野手

目前狀態：離開響尾蛇2A成為自由球員

特殊表現：

2018年 106學年度高中棒球聯賽（木棒組）最佳十人獎－二壘手

2018年 第一屆富邦U-18明日之星大賽 單場最有價值球員、最佳九人獎-捕手

2019年以30萬美金國際簽約金、5萬元獎學金加盟美國職棒響尾蛇隊

2022年 第四屆U-23世界盃棒球賽 台灣代表隊

2023年 第三十屆亞洲棒球錦標賽 台灣代表隊

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