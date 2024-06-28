中職選秀》在U18單局雙響砲的怪力男！ 樂天桃猿首輪選下張趙紘

樂天桃猿首輪指名張趙紘。（記者廖耀東攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年中華職棒選秀今天登場，樂天桃猿以首輪第5順位，選中來自平鎮高中的怪力男張趙紘。

張趙紘在青棒時期就是著名的怪力男，在去年U18世界盃對上波多黎各時，更曾上演「單局雙響砲」的驚人表現，該年他就以這2轟成為U18的賽會全壘打王，9分打點也是賽會打點王。

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張趙紘有著今年梯次最好的原始力量（raw power），平鎮總教練吳柏宏就給他高評價，直言他的打擊爆發力比高中時期的蘇智傑還好，類似同為右打的吉力吉撈．鞏冠。守備上，原本能夠鎮守中線的他在近期因為體重增加，預計將會轉往角落位置。

張趙紘小檔案

年齡：18歲

投打：右投右打

守位：內野手

目前狀態：桃園市平鎮高中

特殊表現：

2017年 第五屆興穀盃全國少棒邀請賽 打點獎、全壘打獎

2018年 第十屆亞洲少棒錦標賽 全壘打王（2支）

2021年 110年華南金控盃全國青少棒錦標賽打點獎（11分）、明星球員獎：最佳游擊手

2022年 111年玉山盃全國青棒錦標賽 明星球員獎：最佳二壘手

2023年 第三十一屆U18世界盃棒球賽打點王、全壘打王

2024年 113年玉山盃全國青棒錦標賽 明星球員獎：最佳一壘手

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