晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職選秀》在U18單局雙響砲的怪力男！ 樂天桃猿首輪選下張趙紘

2024/06/28 18:51

樂天桃猿首輪指名張趙紘。（記者廖耀東攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年中華職棒選秀今天登場，樂天桃猿以首輪第5順位，選中來自平鎮高中的怪力男張趙紘。

張趙紘在青棒時期就是著名的怪力男，在去年U18世界盃對上波多黎各時，更曾上演「單局雙響砲」的驚人表現，該年他就以這2轟成為U18的賽會全壘打王，9分打點也是賽會打點王。

張趙紘有著今年梯次最好的原始力量（raw power），平鎮總教練吳柏宏就給他高評價，直言他的打擊爆發力比高中時期的蘇智傑還好，類似同為右打的吉力吉撈．鞏冠。守備上，原本能夠鎮守中線的他在近期因為體重增加，預計將會轉往角落位置。

張趙紘小檔案

年齡：18歲

投打：右投右打

守位：內野手

目前狀態：桃園市平鎮高中

特殊表現：

2017年 第五屆興穀盃全國少棒邀請賽 打點獎、全壘打獎

2018年 第十屆亞洲少棒錦標賽 全壘打王（2支）

2021年 110年華南金控盃全國青少棒錦標賽打點獎（11分）、明星球員獎：最佳游擊手

2022年 111年玉山盃全國青棒錦標賽 明星球員獎：最佳二壘手

2023年 第三十一屆U18世界盃棒球賽打點王、全壘打王

2024年 113年玉山盃全國青棒錦標賽 明星球員獎：最佳一壘手

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。