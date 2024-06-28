奧運游泳》泳協女子遴選爆黑箱？ 台大泳后丁妹揭「小道消息」

游泳選手丁聖祐。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導 〕2024巴黎奧運倒數不到30天，台大泳后「丁妹」丁聖祐今天在臉書上發文，直指台灣游泳協會進行不公開、不透明的黑箱作業，影響選手權利。

「丁妹」丁聖祐曾在全大運50公尺拿下蝶式女子組金牌，但卻未能夠入選世大運台灣代表隊名單當中，2017年時他就曾揭露游泳協會的黑箱作業，直言游泳協會不公開的操作影響選手權益，當時引發台灣民眾對於體育改革的討論。

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今日，丁聖祐在臉書上發文，直言泳協再度出現疑似黑箱問題，丁妹指出泳協利用職權操弄比賽規則與遴選規則，並沒有公開透明公告比賽規章，打算使用資訊不對等來操控選手的參賽資格。

丁妹提到，要參加奧運得達到A標，但由於台灣女子游泳選手沒人達標，因此只能透過外卡名額參加奧運，台灣女子有一個「外卡」名額，但奧運不到一個月就要展開，泳協至今都沒有公布誰能參賽。

目前台灣女子游泳world aquatics points排名前二的分別是韓安齊與林姵彣，韓安齊自小成績優異，目前就讀美國德州大學，他為了參加奧運，選擇返台參加6月舉行的中正盃，來獲得最高的world aquatics points。而林姵彣的教練曾正宗，則是台灣游泳協會秘書長。

丁妹提到，有「小道消息」指出，泳協聲稱中正盃因無其他國家選手參加，打算讓此次中正盃的分數不算數（但並未正式公告），因此剩下一場能夠獲得world aquatics points的比賽是香港長池游泳邀請計時賽，但韓安齊並不知道所謂的「小道消息」，因此留在台灣參加中正盃並獲得了好成績。

獲得所謂「小道消息」的選手則紛紛報名參加香港公開賽，爭取奧運資格，但近期游泳社群媒體平台「游泳多多」指出中正盃成績有效，給協會壓力，最終協會承認中正盃成績有效。丁妹便質疑，協會故意操弄比賽和遴選規則，打算使韓安齊失去參賽資格。

直到現在，泳協都還沒有公布2024巴黎奧運台灣女子游泳選手的名單，丁妹呼籲游泳界持續關注事件發展，並呼籲協會要選拔程序公開透明。同時丁妹指出並不認識韓安齊，只在比賽中見過。

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